Bohaterska reakcja Salaha na stacji benzynowej. Obronił bezdomnego. "Co za legenda"

Do niecodziennej sytuacji doszło po wrześniowym meczu z Arsenalem w Premier League (wygrana Liverpoolu 3:1). Jak informuje dziennik "The Sun", Mohamed Salah stanął w obronie bezdomnego Davida Craiga, którego obrażała grupa młodych chłopaków. - Mo był równie wspaniały jak na boisku. Słyszał, co ta grupa do mnie mówiła, zwrócił się do nich i powiedział: "To możecie być wy za kilka lat". Wiem jedynie, że to nie były halucynacje, gdy Mo wręczył mi 100 funtów. Co za legenda - przyznał dziennikarzom bezdomny.

Mohamed Salah pomógł bezdomnemu

W internecie coraz większą popularność zyskuje zdjęcie monitoringu ze stacji benzynowej, na którym widać, jak ok. 23:00 Mohamed Salah stoi z bezdomnym i wyciąga do niego rękę, przekazując mu prawdopodobnie wspomniane 100 funtów.

Mohamed Salah ponownie zszokował kibiców w Wielkiej Brytanii. W maju bieżącego roku podczas tankowania własnego auta zapłacił za wszystkich, którzy znajdowali się w tamtej chwili na stacji benzynowej. Po tej wizycie na stacji piłkarz spotkał się z wieloma pochwałami.

Egipcjanin nie pierwszy raz pokazuje, że ma wielkie serce. Poza drobnymi gestami Mo Salaha piłkarz angażuje się także w większe projekty. Dwa lata temu napastnik Liverpoolu dofinansował budowę centrum medycznego, szkoły dla dziewcząt w Egipcie oraz kupił za 330 tys. funtów działkę przeznaczoną na budowę oczyszczalni ścieków w Nagrig, czyli miejscu, gdzie się wychował.