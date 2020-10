Arkadiusz Milik oficjalnie skreślony z Serie A! Potężny cios dla Polaka

Władze SSC Napoli przeprowadziły transfery mające na celu wzmocnienie włoskiego klubu w następnym sezonie Serie A, a Gennaro Gattuso skompletował listę 25 zawodników. Szkoleniowiec nie uwzględnił Arkadiusza Milika, którego zastąpią m.in. nowy nabytek Victor Osimhen czy Fernando Llorente.

Zobacz wideo Tak Napoli radzi sobie bez Arkadiusza Milika [ELEVEN SPORTS]

Arkadiusz Milik bez gry w SSC Napoli. Coraz trudniejsza przyszłość polskiego napastnika

Według doniesień włoskich mediów Arkadiusz Milik został odsunięty od pierwszego składu i co najmniej do stycznia będzie trenował indywidualnie. Informacje te potwierdzają się, a dodatkowo na oficjalnej stronie Serie A zaktualizowano skład SSC Napoli zgłoszony do tegorocznych rozgrywek. Jedynym Polakiem w składzie włoskiego klubu pozostał Piotr Zieliński.

Szkoleniowiec nie pominął natomiast nowych nabytków SSC Napoli oraz piłkarzy wracających po kontuzji. W sezonie 2020/21 wśród napastników pozostał Fernando Llorente, 35-letni napastnik, który w poprzednim sezonie dołączył do zespołu i pełnił rolę gracza rezerwowego. Dodatkowo w składzie znaleźli się kupiony z LOSC Lille za blisko 80 mln euro napastnik - Victor Osimhen, wracający po kontuzji obrońca - Kevin Malcuit oraz najnowszy transfer, czyli wypożyczony z Chelsea pomocnik - Tiemoue Bakayoko.

W ostatnich tygodniach Arkadiusz Milik nie znalazł porozumienia w sprawie transferu ani z Juventusem, ani AS Romą, ani Fiorentiną. W obecnej sytuacji pod znakiem zapytania staje też przyszłość piłkarza, który bez regularnej gry, może mieć problemy z utrzymaniem formy. Obecny kontrakt z SSC Napoli obowiązuje do końca czerwca 221 roku, jednak może już w najbliższym okienku transferowym zawodnik znajdzie nowego pracodawcę.