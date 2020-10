Antonin Panenka walczy o życie. Legenda futbolu zakażona koronawirusem

Antonin Panenka jest obecnie prezesem praskiego klubu Bohemians 1905. To właśnie Czesi podali informację o stanie zdrowia legendarnego reprezentanta Czechosłowacji i potwierdzili, że wszystko to za sprawą zakażenia koronawirusem.

"Antonin Panenka w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie jest podłączony do specjalistycznych urządzeń. Nie będziemy komentować jego stanu zdrowia. Walcz" - napisano w pierwszym komunikacie na Twitterze. "U Antonina Panenki potwierdzono zakażenie koronawirusem. To wynik aktualnego testu" - dodano po czasie.

Antonin Panenka w ciężkim stanie

71-letni Panenka jest 59-krotnym reprezentantem Czechosłowacji. Były piłkarz m.in. Bohemians 1905 czy Rapidu Wiedeń zasłynął z nietypowego stylu wykonywania rzutów karnych. Panenka sygnalizował mocne uderzenie, jednak bramkarzy pokonywał sprytną podcinką, na którą decydował się w ostatniej chwili.

Zawodnik stał się popularny, gdy w taki sposób wykorzystał decydujący rzut karny w serii jedenastek w finale mistrzostw Europy w 1976 roku. Panenka w taki sposób zmylił Seppa Maiera, a Czechsłowacja pokonała RFN.

Do dziś piłkarze na całym świecie decydują się na takie wykonanie rzutu karnego, które zostało nazwane nazwiskiem Panenki.

