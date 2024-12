Kanonada w meczu Polska - Turcja na MŚ! "Są absolutnie tłem"

Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła mistrzostwa świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Najpierw kadra prowadzona przez Klaudiusza Hirscha pokonała 3:1 Francję po dublecie Norberta Jaszczaka oraz trafieniu Kamila Kucharskiego. W drugiej kolejce grupy E Polska wygrała 4:1 z Haiti, a samo spotkanie rozpoczęło się z 23-minutowym opóźnieniem. Takie spóźnienie Haitańczyków miało związek z problemami z opuszczeniem własnego kraju i dotarciem do Omanu.

- To byłyby łatwe trzy punkty do tabeli, natomiast uparliśmy się, żeby absolutnie czekać na rywali, nawet kosztem obsuwy transmisji. Tutaj nikt nie kalkulował i nie chciał tych trzech punktów przez walkower. To nie o to chodzi. My nie braliśmy pod uwagę tego, by ten mecz skończył się walkowerem. Nie chcieliśmy tego. Haitańczycy nam bardzo dziękowali za postawę fair play. My mamy taką grupę ludzi, że tu nie było żadnego zastanawiania się, wszystko było oczywiste. Tak trzeba się zachować, tak należało postąpić - mówił nam Wojciech Dudek, prezes Polskiej Federacji Socca.

W trzeciej kolejce fazy grupowej Polska rywalizowała z Turcją, która miała już za sobą trzy mecze. Na początku Turcja przegrała 0:4 z Francją, a potem wygrała 3:0 z Haiti poprzez walkower i 2:0 z Pakistanem. W zeszłorocznych mistrzostwach świata Turcja dotarła do 1/16 finału, ale tam przegrała 2:3 z Belgią. Faworyt w środowym meczu był tylko jeden.

Siedem goli Polaków. Wzorowy występ przeciwko Turcji

Turcy starali się dobrze bronić od początku spotkania, ale od razu było widoczne, że Polska będzie narzucać swój styl gry. W dziesiątej minucie gola strzelił Kamil Kucharski, który najpierw rozgrywał piłkę z Krzysztofem Elsnerem i Adrianem Mierzejewskim, a potem oszukał rywala balansem ciała i uderzył tuż pod poprzeczkę. Dziewięć minut później było już 2:0 dla Polski, gdy Mierzejewski miał mnóstwo miejsca przed bramką Turcji i oddał strzał w kierunku dalszego słupka.

Turcja też miała swoje okazje pod bramką Polaków, ale bramkarz nie skapitulował ani razu. Po przerwie dominacja Polaków zaznaczała się coraz bardziej. W 22. minucie Jakub Hat przejął piłkę na środku boiska i oddał znakomity strzał na bramkę Turcji. Było więc 3:0. Kilkanaście sekund później turecki bramkarz został pokonany po raz czwarty. Norbert Jaszczak przebiegł kilkanaście metrów, minął kilku rywali, a potem uderzył na bramkę rywala. Piłka przeszła po rękawicy bramkarza.

W 33. minucie padł kolejny gol dla Polaków. Alan Jaworski oddał strzał z lewej strony boiska. Piłka odbiła się od prawego słupka, a potem odbiła się w taki sposób, że Krystian Nowakowski umieścił piłkę w bramce z najbliższej odległości. "Jaworski strzelił gola Nowakowskim. Dosłownie" - mówili komentatorzy TVP Sport. Chwilę przed tą sytuacją Hat uratował Polaków i wybił piłkę z linii bramkowej.

W 39. minucie Polacy trafili po raz szósty, gdy duet Elsner - Kucharski rozgrywał piłkę przed bramką Turcji, a potem Kucharski oddał silny strzał na bramkę, z którym nie poradził sobie bramkarz rywala. "Turcy są absolutnie tłem" - dodawali komentatorzy. W ostatniej minucie Polacy otrzymali rzut karny, który został wykorzystany przez Jaszczaka. W ten sposób Biało-Czerwoni wygrali 7:0 i umocnili się na prowadzeniu w tabeli grupy E z kompletem punktów i bilansem bramkowym 14:2.

W ostatnim meczu grupy E Polska zagra z Pakistanem. Ten mecz odbędzie się w czwartek o godz. 8:00 czasu polskiego.