Lewandowski wylądował na ławce. Tak zachował się po meczu Barcelony

Do czasu wtorkowego meczu FC Barcelony z Mallorcą Robert Lewandowski był jedynym piłkarzem w całej kadrze Hansiego Flicka, który od początku zaczynał wszystkich 20 spotkań w tym sezonie. To się jednak zmieniło, gdyż wygraną 5:1 polski napastnik oglądał wyłącznie z poziomu ławki rezerwowych. Był to tym samym pierwszy mecz, w którym mógł chwilę odpocząć od gry.

- Chodzi o to, żeby dać mu odpocząć, to mu dobrze zrobi - powiedział Hansi Flick o posadzeniu Lewandowskiego na ławce tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Polak mógł więc porozmawiać m.in. z Wojciechem Szczęsnym, który niezmiennie czeka na debiut w barwach katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski po meczu z Mallorcą pojawił się na murawie

Napastnik FC Barcelony nie miał potrzeby pojawienia się na boisku w trakcie spotkania, ale zrobił to po jego zakończeniu. Lewandowski gratulował kolegom wygranej i uściskał się m.in. z Gavim, a więc piłkarzem, który ciągle wraca do formy po poważnej kontuzji kolana i w meczu z Mallorcą pojawił się na murawie pod koniec drugiej połowy.

Często po meczach Lewandowski publikował krótkie podsumowanie meczu na kilku zdjęciach na swoim instagramowym koncie, ale przy okazji meczu z Mallorcą pokusił się tylko o udostępnienie wpisu FC Barcelony z wynikiem i listą strzelców.

Relacja Roberta Lewandowskiego po meczu Mallorca - FC Barcelona fot. Instagram @_rl9

Dzięki wygranej z Mallorcą FC Barcelona ma na koncie 37 punktów i prowadzi w tabeli La Ligi. O cztery punkty wyprzedza drugi Real Madryt, a o pięć trzecie Atletico Madryt. "Królewscy" mają jednak o dwa spotkania rozegrane mniej, a drużyna Diego Simeone o jeden mecz mniej niż Katalończycy.