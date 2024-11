Tym ruchem gwiazdor okryje się hańbą. Kibice mu nie wybaczą

To miało być wielkie wzmocnienie Paris Saint-Germain. Latem 2023 roku Milan Skriniar dołączył do paryskiego giganta i zamieniając Mediolan na stolicę Francji. O ile w pierwszym sezonie regularnie występował w drużynie, o tyle w trwających rozgrywkach uzbierał zaledwie 381 minut.

Policzek dla Interu. Skriniar wróci do Włoch?

Skriniarowi nie pomogło też zdrowie. To właśnie kontuzja, której doznał w styczniu, wykluczyła go z gry na dwa miesiące. Później trudno było mu wrócić do podstawowego składu. Grał nieregularnie. Słowak w trwającym sezonie również nie może wywalczyć sobie stałego miejsca w jedenastce.

Często przegrywa rywalizację z Marquinhosem, Willianem Pacho i Lucasem Beraldo. To wszystko sprawia, że media łączą jego nazwisko z transferem. Według Foot Mercato niewykluczone, że Skriniar wróci wkrótce na Półwysep Apeniński.

W Serie A występował przed przenosinami do PSG. Bronił barw Sampdorii i Interu Mediolan, z którym rozstał się jednak w nie najlepszych relacjach. Agent piłkarza informował, że ten był wypychany z klubu. Już wcześniej mógł trafić do PSG, ale Włosi zaczęli podbijać stawkę i do transferu nie doszło.

Ostatecznie Słowak odszedł jako wolny zawodnik. Teraz miałby wrócić do Włoch, ale nie do Interu, a do klubu, z którym mediolańczycy od lat rywalizują. Chodzi o Juventus. Taki ruch mógłby jeszcze bardziej spotęgować niechęć kibiców Interu do słowackiego stopera, który już teraz u nich ma bardzo słabą opinię. Przypomnijmy, że Skriniar przed odejściem do PSG często zakładał opaskę kapitańską w Interze. Wykazywał spore przywiązanie do klubu, a potencjalny transfer do Turynu sprawi, że najzagorzalsi fani z Mediolanu mogą go wygwizdywać. Dodatkowym policzkiem dla kibiców ze stolicy Lombardii jest fakt, że Słowak, odchodząc do Paryża, nie dał klubowi zarobić ani centa.

Historia zna przypadki piłkarzy, którzy w przeszłości występowali w obu klubach. Przykładem takiego zawodnika jest chociażby Zlatan Ibrahimović.