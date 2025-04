To był doliczony czas hitu z PSG. Bułka zamienił się w superbohatera!

Dla OGC Nice mecz z PSG miał duże znaczenie, ponieważ zespół z południa Francji wciąż liczył się w walce o Ligę Mistrzów, a także o wicemistrzostwo Francji. Z kolei PSG wystawiło najmocniejszy skład, co było jasnym sygnałem, że chcą zakończyć sezon Ligue 1 bez porażki na koncie. Ta sztuka paryżanom jednak się nie uda.

Bułka przerwał serię PSG, był bohaterem hitu Ligue 1

Wynik otworzyła w 34. minucie Nicea za sprawą trafienia Morgana Sansona. Siedem minut później wyrównał Fabian Ruiz i oba zespoły schodziły do szatni przy wyniku 1:1. W drugiej połowie PSG narzuciło intensywniejsze tempo, oddało jeszcze więcej strzałów, ale nie było w stanie pokonać Marcina Bułki. Za to Nicea dwukrotnie wyprowadziła ciosy nokautujące, które dały wygraną. Krótko po rozpoczęciu drugiej części z dubletu mógł cieszyć się Sanson, a wynik na 3:1 dla gości ustalił w 70. minucie pochodzący z Burundi Youssouf Ndayishimiye.

Tego zwycięstwa nie byłoby, gdyby nie kapitalna postawa Bułki w bramce. PSG oddało 32 strzały w całym meczu, a polski bramkarz zanotował aż 12 interwencji. Statystycy wyliczyli mu współczynnik powstrzymanych goli na poziomie 2.53, więc wprost można powiedzieć, że uratował trzy punkty. Oprócz tego Bułka zaliczył jedno skuteczne wyjście z bramki, miał celność podań na poziomie 74. procent, większość długich piłek dotarła do kolegów. Zanotował również dwa wybicia.

Na szczególną uwagę zasługują interwencje Bułki z 90. minuty i doliczonego czasu, prawdopodobnie były najważniejsze na przestrzeni całego spotkania. Najpierw Goncalo Ramos dostał piłkę na szóstym metrze, uderzył bez zastanowienia pod poprzeczkę, a Bułka zareagował instynktownie, popisując się refleksem i efektowną paradą. Nie ukrywał radości ze skutecznej obrony, ale trzeba było jeszcze przetrwać czas doliczony, a PSG dalej atakowało.

Chwilę później Vitinha uderzył z dystansu, próbując wrzucić piłkę Bułce "za kołnierz", ale Polak był nie do pokonania. Odbił piłkę za poprzeczkę. Przy kolejnym rzucie rożnym Portugalczyk pokusił się o jeszcze jedną próbę z dystansu. Tym razem uderzył mocniej, mierzył blisko okienka. Ale znów Bułka był górą!

Bułka zasłużenie otrzymał nagrodę dla zawodnika meczu, to był występ na miarę Alissona z pierwszego spotkania w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Brazylijczyk zachował wtedy czyste konto, a Liverpool wygrał 1:0. PSG odrobiło straty w rewanżu i awansowało dalej po konkursie rzutów karnych.

W tabeli Ligue 1 Nicea jest na czwartym miejscu i ma 54 punkty na koncie, tyle samo co trzecie AS Monaco. Do drugiej Marsylii traci punkt, ma o jeden punkt więcej od piątego Lille. Ale cała czołówka ligi ma przed sobą mecze w ten weekend.