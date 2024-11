Lewandowska pokazała, co Robert przyniósł do domu po meczu Barcelony

Wtorkowy wieczór był dla Roberta Lewandowski naprawdę wyjątkowy. Polak zanotował kolejne zwycięstwo z FC Barceloną w Lidze Mistrzów, dublet i przekroczenie magicznej granicy stu goli w rozgrywkach. Dumni z jego osiągnięcia możemy być my jako rodacy, ale szczególnie mogą się cieszyć jego najbliżsi. Anna Lewandowska pokazała, co jej mąż zrobił po powrocie z meczu do domu.

3 Instagram.com/ annalewandowska Otwórz galerię Na Gazeta.pl