Kosmiczny wyczyn Lewandowskiego. Magiczne 24 minuty

To magiczny seans na 24 minuty - gol, powtórka, żadnych zbędnych ujęć. I tak 101 razy. Hurtownia goli - prawą nogą, lewą, wolejem, głową, z gry, ze stałych fragmentów, po zbiegnięciu na bliższy słupek i z okolic dalszego, tuż sprzed bramki, ale i spoza pola karnego. Po dotarciu do bramki nr 82 - zdobytej przewrotką przeciwko Dynamu Kijów, ma się już pewność: Lewandowski strzelił w Lidze Mistrzów każdego gola, jakiego może strzelić środkowy napastnik.

We wtorek, w dniu, w którym Robert Lewandowski zdobył 100. i 101. bramkę w Lidze Mistrzów, obejrzałem wszystkie jego gole w tych rozgrywkach. I właściwie nie dowiedziałem się o nim niczego nowego. Ten seans raczej utrwala i potwierdza to wszystko, co już o nim wiemy. Nie widzimy na tym klipie geniusza, a tytana pracy. Te sto goli pokazuje, jak się przez lata rozwijał, jak rozszerzał swój warsztat o rzuty karne i rzuty wolne, jak dopracowywał szczegóły. Wreszcie - jak w każdym drobnym elemencie chciał otrzeć się o perfekcję i jak wszechstronny dzięki temu się stał. Z tych akcji nie kipi talent, nie ma w nich wiele magii. Nie ma nawet wielu goli, które mógłby strzelić tylko Lewandowski. To przeciwieństwo Messiego, którego album pełen jest bramek, na które stać było tylko jego. Oglądasz je i co chwilę dostajesz akcję z kosmosu, wykraczającą poza możliwości innych piłkarzy. Lewandowski strzelał gole, które mógłby strzelić właściwie każdy napastnik z Ligi Mistrzów. Ale on uzbierał ich sto! I na tym polega jego wielkość.

Jest oczywiście kilka arcydzieł - musiały się trafić zważywszy na skalę. Przywoływana już przewrotka z Dynamem Kijów, trzeci gol z czterech przeciwko Realowi Madryt, rzut wolny z Atletico Madryt nadają się do oprawienia w ramkę. Ale zachwytu wciąż nie wywołuje jakość pojedynczych trafień, a dopiero suma ich wszystkich. To, jak powtarzalny i regularny był przez ostatnie lata.

Piłka wpada do bramki, a do głowy wpadają kolejne myśli. Seans

Przez ostatnich 13 lat wiele tych akcji widzieliśmy na bieżąco, sporo z nich mamy w pamięci. Ale skoro Lewandowski skompletował całą setkę, warto jeszcze raz obejrzeć je wszystkie. Choćby po to, by podczas takiego seansu uchwycić i docenić to, co na bieżąco nam umykało - każdego małego gola, który nie rzucał na kolana, po którym zerkaliśmy na telewizor i szliśmy dalej, bo przecież bardzo nam te gole spowszedniały. Normalne stało się to, że Polak w środku tygodnia w najważniejszych europejskich rozgrywkach niemal co mecz strzela gola. Nie trafiało to na czołówki gazet, nie było temat rozmów w tramwajach. Przyzwyczailiśmy się.

Warto też obejrzeć ten klip, by lepiej zrozumieć skalę tego osiągnięcia - przecież pierwszego gola Lewandowski strzelał w 2011 r., gdy na reklamowych bandach widniało "Playstation 3" i w mniej więcej równej formie był do czasu, gdy trójkę zastąpiła piątka. Zmieniał w tym czasie kluby, zmieniali się jego trenerzy, zmieniały się wymagania wobec niego, zmieniał się też jego status w oczach rywali. Nie zmieniło się tylko to, że wciąż strzelał gole. Imponujące.

Ta wycieczka po golach dla każdego będzie inna. Każdy może dostrzec coś innego. Na co innego zwrócić uwagę, czymś innym się zachwycić. Piłka wpada do bramki, a do głowy wpadają różne myśli.