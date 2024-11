Nagle gruchnęły wieści o Grbiciu. PZPS ogłasza

Reprezentacja Polski ma za sobą kolejny dobry rok. Na igrzyskach olimpijskich Biało-Czerwoni doszli do finału i ostatecznie zdobyli srebrny medal. Jeden z głównych autorów tego suckesu - selekcjoner Nikola Grbić - pozostanie na swoim stanowisku przynajmniej do 2028 roku. Szkoleniowiec podpisał nową umowę jeszcze przed startem zawodów w Paryżu.

Taką rolę będzie pełnił Grbić w FIVB. Jest oficjalny komunikat PZPS

Teraz trener reprezentacji Polski będzie pełnił jeszcze jedną, dodatkową rolę. PZPS poinformował, że Nikola Grbić został zatwierdzony przez FIVB jako członek komisji trenerskiej. Ta oraz inne komisje pełnią w światowej federacji funkcję doradczą. W obecnym składzie będą one pracować do 2028 roku, czyli do końca obecnego cyklu olimpijskiego.

Grbić nie jest jedyną osobą związaną z PZPS, która będzie współpracować z FIVB. W komisji medycznej znajdzie się Marcin Domżalski, w komisji prawnej Anna Trućko, a w komisji zasad gry i sędziowania zasiądzie Piotr Dudek.

Prezes PZPS Sebastian Świderski otrzymał za to miejsce w dwóch radach - radzie siatkówki i radzie odpowiedzialnej za Ligę Narodów. W dodatku w radzie odpowiedzialnej za rozgrywki ligowe znajdą się przedstawiciele mistrzów i mistrzyń Polski oraz Tauron Ligi i Plus Ligi. Z komunikatu dowiadujemy się też, że w komisji komunikacji znalazło się miejsce dla osoby reprezentującej Telewizję Polsat - Piotra Pykela, który pełni w telewizji rolę zastępcy dyrektora ds. sportu.

We wszystkich radach i komisjach FIVB znajduje się łącznie 225 osób i 16 przedstawicieli lig oraz klubów.