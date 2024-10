Tego było już za wiele. Selekcjoner wyleciał po meczu Ligi Narodów

Po wrześniowej pauzie na mecze międzypaństwowe miesiąc później przyszedł czas na kolejne spotkania w Lidze Narodów UEFA. Tam na poziomie rozgrywek dywizji C rywalizuje m.in. reprezentacja Armenii, która rozegrała już trzecią i czwartą kolejkę. Najpierw 10 października jej rywalem były Wyspy Owcze, z którymi Armeńczycy zagrali na wyjeździe.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Szybko poszło. Federacja była bezwzględna dla selekcjonera Armenii

Goście niemal do ostatniego gwizdka przegrywali 1:2, jednak w doliczonym czasie gry udało im się uratować remis. Być może w przypadku porażki z posadą już wtedy pożegnałby się Ołeksandr Petrakow. Ostatecznie ten scenariusz wydarzył się zaledwie trzy dni później. Wtedy armeńska kadra zagrała z Macedonią Północną. Tym razem na własnym stadionie.

O ile w pierwszej połowie gospodarze mocno zdominowali rywali, tak w drugiej części gry prezentowali się już znacznie gorzej. Niewykorzystane sytuacje bramkowe zaczęły się mścić. Po przerwie to zawodnicy z Macedonii Północnej dwukrotnie trafili do siatki, dzięki czemu wygrali 2:0, zgarniając trzy punkty. Takim samym wynikiem pokonali Armenię we wrześniu w Lidze Narodów.

Zaraz po ostatnim gwizdku niedzielnego spotkania Piłkarska Federacja Armenii podjęła zdecydowane kroki. W mediach społecznościowych przekazano, że Ołeksandr Petrakow został zwolniony. Ukraiński trener pracował z tamtejszą reprezentacją od 14 stycznia zeszłego roku. W tym czasie Armenia zdążyła zagrać pod jego wodzą 18 spotkań, z których zwyciężyła zaledwie cztery. Dziesięć kończyła porażką, a kolejne cztery remisem. Po drugiej przegranej z Macedonią Północną miarka się przebrała.

Wcześniej Petrakow był selekcjonerem reprezentacji Ukrainy, z której odszedł po niezakwalifikowaniu się na mistrzostwa świata w Katarze. Wcześniej pracował z młodzieżowymi kadrami naszych wschodnich sąsiadów. Od niedzieli 67-latek jest bez pracy. Po czterech meczach Armenia z czterema punktami na koncie zajmuje drugie miejsce w czwartej grupie Ligi Narodów C, w której oprócz Macedonii Północnej i Wysp Owczych znajduje się Łotwa.