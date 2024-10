Wojewódzki skomentował transfer Szczęsnego. Zaczepił jego żonę

Choć od oficjalnego potwierdzenia przejścia Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony minął już ponad tydzień, emocje z tym związane jeszcze w pełni nie opadły. Zwłaszcza że nasz golkiper może zadebiutować w nowych barwach zaraz po trwającej właśnie przerwie reprezentacyjnej. O komentarz w tej sprawie pokusił się nawet Kuba Wojewódzki. Zrobił to w swojej kolumnie "Mea Pulpa" w najnowszym wydaniu tygodnika "Polityka", w charakterystycznym dla siebie stylu odnosząc się do żony bramkarza, Mariny Szczęsnej.

