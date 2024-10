To się dzieje! Sensacyjne wieści ws. przyszłości Haalanda. "Już zdecydował"

Erling Haaland bez wątpliwości jest napastnikiem, którego w swoim składzie widziałby praktycznie każdy klub świata. Norweg w tym sezonie błyszczy w Manchesterze City. Dotychczas zagrał w dziesięciu spotkaniach i zdobył jedenaście bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

Sensacyjne wieści ws. przyszłości Erlinga Haalanda

Dla Haalanda jest to trzeci sezon w Manchesterze City. Choć 24-letni napastnik ma ważną umowę do czerwca 2027 roku, to nie jest wykluczone, że już po tym sezonie zmieni klub. Sensacyjne wieści w sprawie jego przyszłości przekazał hiszpański "El Nacional".

- Haaland już zdecydował, jaka będzie jego przyszłość i wygląda na to, że jest gotowy zrobić kolejny duży krok w karierze. Po olśnieniu świata swoją niesamowitą liczbą goli w Premier League, Norweg stał się jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy, z wieloma atrakcyjnymi ofertami na stole. Haaland wyjaśnił swoje intencje: jego czas w Anglii dobiega końca, a jego przyszłość nie jest w PSG, bo ma bardziej ambitny cel - czytamy w "El Nacional".

Dziennikarze dodają, że władze PSG były bardzo aktywne, by sprowadzić Haalanda. Uruchomili nawet wielomilionową ofertę, aby przekonać Norwega do transferu. Ten jednak odrzucił lukratywny kontrakt, bo chce trafić do Hiszpanii.

- Norweg jest przekonany, że jego priorytetem jest gra w Hiszpanii, gdzie wierzy, że może nadal rozwijać swoją karierę na najwyższym poziomie. Dwaj hiszpańscy giganci: Real Madryt i Barcelona zwracają uwagę na każdy ruch związany z piłkarzem. Real Madryt od dawna marzył o piłkarzu, aby z Mbappe stworzył atak marzeń. Klub jest skłonny podjąć ważny wysiłek ekonomiczny, aby spełnić to marzenie i mieć Haalanda na kilka lat - pisze "El Nacional".

W grze jednak może też być FC Barcelona, która również chciałaby wzmocnić atak. Włodarze aktualnego lidera La Ligi, mimo problemów finansowych, widzą w Haalandzie idealnego kandydata. Kilka dni temu Kataloński "Sport" pisał, że Norweg ma być planem A dla FC Barcelony, jeśli chodzi o wzmocnienie na pozycji napastnika.

- Chociaż ostateczna decyzja Haalanda nie została jeszcze ogłoszona, wszystko wskazuje na to, że jego przyszłość przechodzi przez La Ligę. Real Madryt i Barcelona są gotowe do rywalizacji o podpisanie kontraktu i następne lato zapowiada się na jedno z najbardziej ekscytujących pod względem ruchów transferowych - kończy "El Nacional".

Haaland dla Manchesteru City zagrał dotychczas 108 razy. Jego bilans jest niewiarygodnie imponujący: 101 bramek i 14 asyst. Z angielskim klubem dwa razy wygrał Premier League i raz Ligę Mistrzów.