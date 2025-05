Nagły zwrot ws. przyszłości Zielińskiego! Inter już wybrał. "Żegnamy"

"Niektórzy mogli myśleć o Piotrze Zielińskim, jak o transferowej pomyłce, szczególnie po ostatniej kontuzji. Jednak teraz to mogło ulec zmianie" - pisał portal interlive.it po rewanżu Inter Mediolan z FC Barceloną (4:3) w półfinale Ligi Mistrzów. Wówczas Polak wszedł na murawę z ławki, pokazał się z dobrej strony i pomógł drużynie awansować do finału.

Media donosiły, że występ 31-latka mógł pomóc władzom Interu podjąć decyzję i ostatecznie piłkarz zostanie w zespole. "Celem działaczy będzie jedynie odmłodzenie na pewnych pozycjach, ale Zieliński nie powinien się obawiać. Polak pokazywał jakość na wszystkich frontach i nikt nie planuje jego odejścia" - zapewniali dziennikarze.

Media wieszczą koniec przygody Zielińskiego z Interem. Klub znalazł lepszą okazję

Od tych deklaracji minęły około dwa tygodnie. I w tym czasie miało dojść do zwrotu w sprawie przyszłości pomocnika. O wszystkim donosi wspomniany wyżej portal. "Żegnamy Zielińskiego" - to tytuł artykułu, który redakcja poświęciła Polakowi. Zdaniem dziennikarzy, nasz rodak "jest gotowy opuścić Inter już tego lata". Co spowodowało tak nagłą zmianę?

Inter rzekomo znalazł następcę Zielińskiego, który może być dla klubu korzystniejszą opcją, szczególnie finansowo. Kto to taki? Mowa o Rodrigo de Paulu, który gra obecnie w Atletico Madryt. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 i jak na razie nie ma przesłanek, że zostanie przedłużona. "Patrząc na to, że do wygaśnięcia kontraktu Argentyńczyka z hiszpańskim klubem pozostało 12 miesięcy, mało prawdopodobne jest, aby żądania finansowe Atletico były wygórowane" - piszą dziennikarze, co ma stanowić okazję dla Interu.

Za jaką kwotę de Paul mógłby trafić do Mediolanu? Mowa o 20 milionach dolarów, na co drużynę Simone Inzaghiego będzie stać. Szczególnie jeśli zdecyduje się sprzedać Zielińskiego. Ale to nie jedyny argument, który ma przemawiać za odejściem Polaka i zastąpieniem go przez Argentyńczyka. "Paradoksalnie Inter może zarobić na wynagrodzeniu de Paula. Zieliński inkasuje 4,5 miliona dolarów rocznie, a Argentyńczyk zgarnia w Atletico znacznie niższą pensję, bo w granicach 3,2 miliona dolarów" - czytamy.

"Znaczenie Polaka, przynajmniej na razie, okazało się niższe, niż oczekiwano"

"Zieliński odejdzie natychmiast?" - takie pytanie postawili z kolei dziennikarze notizie-inter.it. "W Interze droga, która wydawała się zamknięta na zawsze, otwiera się na nowo" - zaznaczyli, podkreślając, że Polak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Oczekiwano, że w Interze rozwinie skrzydła, ale kontuzje i rywalizacja o miejsce w składzie zadziałały na jego niekorzyść. "Mediolańska drużyna zagwarantowała mu bogaty kontrakt, jednak znaczenie Polaka, przynajmniej na razie, okazało się niższe, niż oczekiwano" - czytamy.

Co zrobi Inter? Czy faktycznie sprzeda Zielińskiego i sprowadzi w jego miejsce de Paula? O tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Przed Polakiem i jego drużyną dwa niezwykle istotne mecze, bo mogą zadecydować aż o dwóch tytułach. W piątek 23 maja Inter zagra z Como w ostatniej kolejce Serie A. Obecnie traci tylko punkt do SSC Napoli. Natomiast w sobotę 31 maja mediolański zespół zagra o tytuł Ligi Mistrzów. Rywalem będzie Paris Saint-Germain.