Oto najnowszy ranking WTA. Sabalenka włączyła turbo. Świątek pod ścianą

Iga Świątek już od ponad miesiąca nie pokazuje się na korcie w turniejach WTA. Wycofywała się z rywalizacji w Seulu, Pekinie (miała tam bronić tytułu) oraz Wuhan, a w międzyczasie zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. W tym czasie jej rywalki grały i zdobywały punkty do światowego rankingu.

Oto nowy ranking WTA. Iga Świątek o włos przed Aryną Sabalenką

W niedzielę 13 października zakończył się ostatni w tym sezonie turniej rangi WTA 1000. W Wuhan zwyciężyła Aryna Sabalenka, dla której był to trzeci z rzędu triumf w tym miejscu (poprzednie w 2018 i 2019 r.). Dzięki temu zgarnęła aż 1000 pkt rankingowych i znacząco zmniejszyła dystans do Świątek, która zaczyna 125. tydzień jako liderka.

69 punktów - o tyle Polka wyprzeda najgroźniejszą rywalkę w najnowszym zestawieniu. Różnica jest mikroskopijna, a wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed startem WTA Finals Sabalenka wskoczy na pierwsze miejsce. Powinno się to stać 28 października, czyli niespełna tydzień przed startem WTA Finals - wtedy zostaną odjęte punkty za poprzednią edycję, których 26-latka ma do obrony mniej niż młodsza konkurentka (u pierwszej to 625 pkt, u drugiej aż 1500 pkt).

Jeśli chodzi o pozostałe zawodniczki z czołowej dziesiątki rankingu, to nie doszło do wielu zmian. Na trzecie miejsce wskoczyła Coco Gauff, półfinalistka z Wuhan, spychając poza podium Jessicę Pegulę, która z rywalizacji odpadła już po swoim drugim meczu. A na dziesiątą pozycję wskoczyła Beatriz Haddad Maia, wykorzystując kolejny fatalny start mistrzyni Wimbledonu Barbory Krejcikovej (spadek aż na 13. miejsce).

Ranking WTA. Życiowy wynik Magdaleny Fręch, awans Magdy Linette

Powody do zadowolenia mają także dwie Polki: Magdalena Fręch i Magda Linette, ćwierćfinalistki zmagań w Wuhan. Pierwsza z nich błyskawicznie poprawiła zeszłotygodniową "życiówkę" (27. lokata) i awansowała na 24. pozycję. Natomiast druga w porównaniu do poprzedniego zestawienia przesunęła się o pięć miejsc w górę i obecnie jest 40.

Ranking WTA z 14 października