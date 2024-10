Oto majątek Wojciech Szczęsnego. "Nie ograniczają się"

Wojciech Szczęsny w środę oficjalnie został zawodnikiem FC Barcelony, z którą podpisał roczną umowę. Polak, który miesiąc temu ogłosił przejście na emeryturę, ma zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena i prawdopodobnie będzie numerem jeden w zespole Hansiego Flicka. "Jestem dumny z tego, że będę częścią tej wspaniałej społeczności. Barcelona ma ogromną bazę kibiców, widzę w nich ogromną pasję. Jestem gotowy, podejdę do tego wyzwania z dużą energią" - mówił Szczęsny w pierwszym wywiadzie, którego udzielił oficjalnej klubowej telewizji.

Dużą zwolenniczką tego transferu była jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna. Wokalistka swoimi reakcjami w mediach społecznościowych jasno dawała do zrozumienia, jak bardzo popiera pomysł gry męża w barwach Barcelony. Oprócz codziennego wspierania swojego ukochanego piosenkarka także pomaga mu w prowadzeniu różnych biznesów.

Oto majątek Szczęsnego

Jednym z nich jest branża nieruchomości. Jak podaje Forbes.pl, wiąże się ona z kupowaniem luksusowym apartamentów i wykańczaniem ich zgodnie z projektem i koncepcją piosenkarki. "Nie ograniczają się do jednego kraju - mimo że na stałe mieszkali w Turynie - ich inwestycje ulokowane są w całej Europie. Gotowe luksusowe wnętrza oferują do sprzedaży lub na wynajem" - podkreślono w tekście.

Według relacji Forbes.pl Szczęśni są właścicielami m.in. mieszkania w Turynie, apartamentów w Warszawie i Londynie. Posiadają także willę w środku lasu oraz willę w Hiszpanii. Pod koniec 2022 roku Marina w mediach społecznościowych pokazała działkę, na której małżeństwo buduje apartament w Zakopanem. Budowa miała rozpocząć się już w 2019 roku, jednak plany zostały pokrzyżowane przez pandemię. Działka ta znajduje się w dzielnicy Ciągówka na zboczu Gubałówki. Kilka lat temu "Super Express" informował, że łączna kwota budowy domu bramkarza w Zakopanem wyniesie ponad pięć milionów złotych. Oprócz tego małżeństwo buduje dom w Warszawie.

Forbes.pl dodaje, że dwa lata temu rezydencja pod Londynem, w której mieszkał Wojciech Szczęsny została wystawiona na sprzedaż. - Sprzedawane wnętrza to cztery wygodne sypialnie rozłożone na 176 metrach kwadratowych. Dwie z nich posiadają oddzielne łazienki, a jedna dodatkową garderobę. Mieszkanie ma antresolę, nad salonem znajduje się otwarta przestrzeń o wysokości jednej kondygnacji. Cena, za jaką wystawiono lokum, opiewała na 900 tys. funtów, czyli około 4,5 miliona złotych - czytamy.

Przed dołączeniem do FC Barcelony Szczęsny grał m.in. w Arsenalu, Brentfordzie, AS Romie i Juventusie. "Business Insider" twierdzi, że na samej grze w piłkę 34-latek miał zgarnąć kilkaset milionów złotych. W tym ostatnim klubie zarabiał 12 milionów euro brutto rocznie, czyli ok. 6,5 mln euro netto. W grudniu 2023 roku tygodnik "Wprost" oszacował jego majątek na 160 milionów złotych, co dało mu miejsce w pierwszej czterdziestce najbogatszych Polaków poniżej czterdziestego roku życia.

Jak na tle Szczęsnego wygląda majątek polskich sportowców? Majątek Anny i Roberta Lewandowskich to ponad 550 milionów złotych, Arkadiusza Milika to 70 milionów złotych, a Grzegorza Krychowiaka to 60 milionów złotych, a Igi Świątek to ponad 125 milionów złotych.