Hiszpanie odkryli pasje Szczęsnego. Tego się po nim nie spodziewali

Wojciech Szczęsny zdecydował się przerwać piłkarską emeryturę po 36 dniach. Wszystko po to, by pomóc Barcelonie, która musiała szukać nowego bramkarza po poważnej kontuzji, jakiej doznał Marc-Andre ter Stegen w meczu Barcelony z Villarrealem (5:1). W związku z tym, że Niemiec prawdopodobnie już nie zagra w tym sezonie, to Szczęsny podpisał roczny kontrakt z Barceloną. Polak będzie już do dyspozycji Hansiego Flicka na najbliższe spotkania.

- Ta kontuzja Marca dzieje się dwa tygodnie wcześniej, jest otwarty rynek i ja już tu nie trafiam. Dzieje się dwa tygodnie później i ja też tu nie trafiam, bo już jest za późno i ja bym się nie podniósł z sofy. Ja jeszcze miałem taki ostatni dzwonek do tego, że jeszcze jestem w stanie się przygotować do gry na wysokim poziomie. W życiu staram się nie wierzyć w przeznaczenie i myśleć, że coś jest zapisane w gwiazdach. Ale to, ile rzeczy musiało się zgrać, żeby doszło to do skutku. Wierzę, że to gdzieś musiało być zapisane - mówił Szczęsny w rozmowie z Foot Truckiem, ujawniając kulisy powrotu do gry.

Najbardziej prawdopodobną datą debiutu Szczęsnego w barwach Barcelony wydaje się być 20 października, kiedy to Barcelona zagra z Sevillą tuż po zakończonej przerwie na zgrupowania i mecze reprezentacji.

Hiszpanie zaskoczeni pasją Szczęsnego poza boiskiem. "Ukryte hobby"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na jedno z zainteresowań Szczęsnego, o którym kibice Barcelony mogli się dowiedzieć po specjalnym nagraniu, które znalazło się na koncie Barcelony w mediach społecznościowych. Chodzi o grę na pianinie. - To duże nadużycie, że dobrze gram na pianinie. Ale przywiozę je do Barcelony. Najlepiej jestem w stanie zagrać piosenkę "Glimpse of us" Jojiego - mówił Szczęsny na nagraniu.

"Ukryte hobby Szczęsnego: będziesz zaskoczony. Poza boiskiem Polak jest zapalonym pianistą. Już zapowiedział, że przywiezie do Barcelony swoje pianino. Dla Szczęsnego gra na pianinie jest czymś, co go relaksuje" - pisze "Mundo Deportivo".

Szczęsny opowiadał w jednym z wywiadów, że zaczął grać na pianinie, by zaimponować swojej przyszłej żonie Marinie Łuczenko-Szczęsnej. - To była praca domowa. Wróciłem do domu, usiadłem i zagrałem to, co akurat było na pięciolinii. Dwa miesiące temu odkryłem w sobie nową pasję, a że ostatnio mam wiele wolnego czasu, więc postanowiłem nauczyć się grać na fortepianie. Wolę grać na fortepianie niż w kasynie - mówił Szczęsny w 2013 r. w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", gdy był jeszcze bramkarzem Arsenalu.

Popisy Szczęsnego na fortepianie można było zobaczyć już w 2014 r. na kanale YouTube "Łączy nas piłka".