W Barcelonie aż huczy na temat Polaków po transferze Szczęsnego

Wojciech Szczęsny wytrzymał na emeryturze zaledwie 36 dni. Kiedy bolesnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, było praktycznie pewne, że FC Barcelona się do niego odezwie. I tak się stało. Choć pierwotnie zastanawiał się, czy chce jeszcze grać zawodowo w piłkę, to w podjęciu końcowej decyzji pomogła mu rodzina. - Jasno dali mi do zrozumienia, że byłbym głupi, gdybym nie skorzystał z tej propozycji - wyjaśnił.

Polska kolonia w FC Barcelonie. Hiszpanie przedstawiają naszych wszystkich zawodników

Reprezentant Polski nie ma żadnych wątpliwości, że transfer został zrealizowany w ostatnim możliwym momencie. - Ta kontuzja Marca dzieje się dwa tygodnie wcześniej, jest otwarty rynek i ja już tu nie trafiam. Dzieje się dwa tygodnie później i ja też tu nie trafiam, bo już jest za późno i ja bym się nie podniósł z sofy - zaczął. - Ja jeszcze miałem taki ostatni dzwonek do tego, że jeszcze jestem w stanie się przygotować do gry na wysokim poziomie - dodał.

Bramkarz dołączył zatem w Barcelonie do swojego przyjaciela Roberta Lewandowskiego, który jest jedną z jej największych gwiazd. Nie jest to jednak jedyny polski piłkarz, który reprezentuje barwy katalońskiego klubu, o czym wspomina właśnie hiszpański "Sport". Dziennik przedstawił pozostałych pięciu zawodników: Ewę Pajor, Emilię Szymczak, Weronikę Araśniewicz oraz braci Żuk - Michała i Miłosza.

Bracia Żuk urodzili się w Blanes - niewielkim miasteczku na wybrzeżu Costa Brava. Michał trafił do szkółki La Masii w 2016 roku. Mimo ogromnej konkurencji radził sobie bardzo dobrze i był nawet kapitanem jednego z zespołów. "Środkowy pomocnik przypomina wyglądem Antoine Griezmanna, natomiast co wzbudza zainteresowanie na pierwszy rzut oka, to bardzo delikatne dotknięcie piłki" - czytamy. Miłosz dołączył za to do katalońskiego klubu nieco później z Girony. Na co dzień występuje na pozycji prawego obrońcy. Dwa lata temu obaj byli zmuszeni wrócić do Polski i zacząć treningi w Pogoni Szczecin, ale po paru miesiącach znów wrócili do Barcelony.

Niespełna trzy miesiące temu do klubu dołączyła również utalentowana Weronika Araśniewicz z KKP Diamenty Warszawa. Jest to reprezentantka Polski do lat 17., która niedawno doszła nawet z drużyną do półfinału mistrzostw Europy. "Ma zaledwie 16 lat i przed sobą świetlaną przyszłość. Ma też aspiracje, by wskoczyć do pierwszego składu Barcelony" - przekazano.

Największe wrażenie robi Ewa Pajor. "Jest wszystkim, czego Barcelona potrzebowała"

Kolejną naszą zawodniczką w katalońskim klubie jest Emilia Szymczak. Rok temu podpisała kontrakt do końca 2026 roku i dołączyła do drużyny rezerw. Mało tego. Zamieszkała w ośrodku Barcelony, by zbudować tożsamość z zespołem. Była zawodniczka Górnika Łęczna uważa, że była przygotowana do tego transferu.

- Dorastałam, grając z chłopakami. Dzięki temu nie miałam strachu przed wejściem do pierwszej drużyny Górnika Łęczna, gdzie trenowałam i grałam jeszcze jako 15-latka z dorosłymi kobietami. A to, że byłam niemal cały czas z drużyną, z dala od rodzinnego domu, pomogło mi dorosnąć. I dojrzeć do momentu, w którym byłam gotowa wyjechać za granicę - wyjaśniła dla TVP Sport.

Ostatnią naszą reprezentantką jest oczywiście Ewa Pajor, która w lecie po dziewięciu latach zdecydowała się odejść z VfL Wolfsburg. - Nadszedł czas na kolejny krok w mojej karierze - przekazała w lipcu. I tuż po tym błyskawicznie rozkochała w sobie tamtejsze media. "Jest wszystkim, czego Barcelona potrzebowała. I to nie tylko teraz, ale przez lata" - oznajmił parę tygodni temu "Sport".

Niedawno Pajor znalazła się nawet gronie 30 nominowanych zawodniczek do Złotej Piłki plebiscytu "France Football". Trudno się dziwić, zwłaszcza że imponuje po zmianie pracodawcy i jest aktualnie liderką klasyfikacji strzelczyń w lidze hiszpańskiej.