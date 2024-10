Niesamowite gole Messiego dały historyczne trofeum! Rekord rekordów

Leo Messi w połowie września wyleczył kontuzję i wrócił do gry w Interze Miami. Od razu błysnął w starciu z Philadelphią Union, której strzelił dwa gole i dorzucił do tego asystę. Kolejny popis dał w meczu z Columbus Crew, rozgrywanym w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

Leo Messi znów pokazał, że jest geniuszem. Fenomenalny gol z rzutu wolnego dla Interu Miami

Show Argentyńczyka rozpoczęło się tuż przed przerwą. Kapitalnie opanował on długie podanie Jordiego Alby, a następnie dość szczęśliwie ograł przeciwnika i delikatnie trącił piłkę, co wystarczyło do tego, aby pokonać Patricka Schulte'a.

W doliczonym czasie pierwszej połowy 37-latek po raz kolejny trafił do siatki. Tym razem popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego egzekwowanego tuż sprzed pola karnego. Oba jego trafienia dzieliło pięć minut.

Tuż po przerwie na boisku dalej działo się bardzo dużo. Na kontaktową bramkę Diego Rossiego błyskawicznie odpowiedział Luis Suarez, wykorzystując katastrofalną pomyłkę golkipera Columbus Crew, który wypuścił piłkę z rąk.

Niespełna kwadrans później znów miała miejsce sekwencja ważnych wydarzeń. Juan Camilo Hernandez wykorzystał rzut karny i zespół z Florydy prowadził już tylko 3:2. Ale po chwili drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Rudy Camacho z Columbus Crew.

Mimo to drużyna ze stanu Ohio nie odpuszczała. I w 84. minucie miała kapitalną okazję na remis. Hernandez po raz kolejny stanął do piłki ustawionej na punkcie karnym, jednak tym razem jego intencje wyczuł bramkarz Drake Callender, popisując się paradą na wagę zwycięstwa.

Inter Miami wyszarpał zwycięstwo z Columbus Crew. Leo Messi znów z trofeum. Kosmiczny wynik

Ten rezultat miał kluczowe znaczenie dla Interu Miami. Dlaczego? W ten sposób Messi i spółka zapewnili sobie Tarczę Kibiców (Supporters' Shield), trofeum przyznawane najlepszej drużynie sezonu zasadniczego MLS - oczywiście to pierwsze takie wyróżnienie w sześcioletniej historii klubu.

Mistrzowie w 32 meczach zdobyli 68 pkt, a drugie w ogólnej klasyfikacji Los Angeles Galaxy (lider Konferencji Zachodniej) ma 61 pkt. Jednak obu zespołom zostały dwa spotkania, więc strata jest nie do odrobienia. Inter Miami zagra jeszcze z Toronto FC i New England Revolution, a następnie w play-offach o mistrzostwo MLS.

Ponadto w ten sposób słynny Argentyńczyk zdobył 46. trofeum drużynowe w karierze i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji wszech czasów (drugi Dani Alves ma 44 puchary). To jego drugi tytuł zdobyty z amerykańskim klubem, w zeszłym roku sięgnął po Puchar Lig.

W tym sezonie Leo Messi rozegrał dla Interu Miami 20 spotkań, w których strzelił 19 goli i zanotował 12 asyst.