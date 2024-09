Nieprawdopodobna historia! Wisła Kraków wygrała Ligę Mistrzów!

Wisła Kraków jeszcze w latach 70. grała w Pucharze Europy, a w XXI wieku grała w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale do głównej fazy rozgrywek nigdy nie awansowała. Poza tym grała w Lidze Europy, a w obecnym sezonie w eliminacjach do Ligi Europy, a następnie do Ligi Konferencji Europy. Mowa jednak o obecnie pierwszoligowym zespole "Białej Gwiazdy", który jest prowadzony przez Kazimierza Moskala.

Wisła Kraków nie dała szans w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w amp futbolu

Jednak inaczej jest w przypadku amp futbolowej (rodzaj piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola, lub kończyny górnej u bramkarzy) drużyny Wisły Kraków, która dosłownie podbiła Stary Kontynent! "Biała Gwiazda" w trakcie weekendu grała w finałowym turnieju Ligi Mistrzów w amp futbolu, który od piątku był rozgrywany we włoskim Sassuolo.

W fazie grupowej Wisła wygrała z tureckim Sahinbey 3:0, angielskim Evertonem 8:0 i irlandzkim Cork City 3:1. To dało polskiemu klubowi awans do półfinału, w którym nie dali szans włoskiemu Vicenza Calcio Amputati. Wynik? 4:1 dla Wisły Kraków!

W finale turnieju w Sassuolo Wisła Kraków zmierzyła się z CD Flamencos Amputados Sur. "Biała Gwiazda" wyszła na prowadzenie po golu Przemysława Świercza i do przerwy taki wynik się utrzymał. Następnie rywale z Hiszpanii doprowadzili do wyrównania, ale na nic to się zdało! Dlaczego? Otóż zwycięstwo Wiśle Kraków zapewnił David Mendes bramką na 2:1. Tym samym krakowski zespół sięgnął po historyczny triumf w Lidze Mistrzów w amp futbolu!

W przypadku Wisły Kraków można powiedzieć, że do trzech razy sztuka. Dlaczego Otóż przed dwoma laty Wisła Kraków przegrała w finale Ligi Mistrzów z tureckim Etimesgut 2:5, a przed rokiem 2:3, także z tureckim Sahinbey.