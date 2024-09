W Poznaniu alarm ws. polskiej perełki. "Sprawa jest delikatna"

Antoni Kozubal kapitalnie rozpoczął nowy sezon w ekstraklasie. Nie dość, że w lipcu przedłużył kontrakt z Lechem Poznań do 2028 roku, to od samego początku rozgrywek stał się kluczowym graczem. Jak się okazuje, może czekać go jednak wymuszona przerwa.

Fatalne wieści dla Lecha Poznań. Antoni Kozubal musiał przedwcześnie opuścić murawę

Kozubal rozpoczął dotąd wszystkie spotkania ligowe w podstawowym składzie. Nie inaczej było w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław. 20-latek spisywał się bardzo dobrze i niewiele brakowało, by nawet trafił do siatki. Ostatecznie w przerwie został jednak zmieniony przez Filipa Jagiełło, co wzbudziło spore zaskoczenie wśród kibiców.

Teraz dowiadujemy się, że przyczyną zmiany była kontuzja. - Sprawa jest delikatna, bo dotyczy oka. Właśnie w tę okolicę dostał przypadkowy cios od rywala. Raz, że skóra jest tam przecięta, to jest to wrażliwe miejsce. Lekarz zasugerował, żeby Antka zostawić już w szatni - zdradziła na antenie Canal+ Daria Kabała-Malarz. Nie są to dobre wieści dla Nielsa Frederiksena, dla którego Kozubal od początku sezonu jest nie do zastąpienia.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania szkoleniowiec w samych superlatywach wypowiadał się o tym zawodniku. - Jest bardzo dobry, a wciąż jeszcze młody. Rozegrał prawie wszystkie możliwe minuty w tym sezonie - przekazał. Dodatkowo wyznał, że na miejscu selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza zapewne powołałby go już na najbliższe zgrupowanie.

Lech Poznań prowadzi ze Śląskiem Wrocław po 75 minutach. Jedynego gola strzelił dotąd Filip Szymczak, który sprytnie zachował się w polu karnym i po uderzeniu z półobrotu umieścił piłkę w siatce. Jeśli tak wynik utrzyma się do końca, to piłkarze Frederiksena pozostaną na pozycji lidera ekstraklasy z dorobkiem 22 pkt i trzema pkt przewagi nad Cracovią.