Wielki powrót do Polsatu! Oglądają to miliony na całym świecie

To obok najważniejszych zawodów piłki nożnej, siatkówki, żużla, czy skoków narciarskich jedna z najchętniej oglądanych dyscyplin w Polsce. Kibice nad Wisłą darzą Formułę 1 szczególnym zainteresowaniem od czasów, gdy jeździł w niej jeszcze Robert Kubica. Polaka w bolidzie F1 od pewnego czasu już nie ma, ale każde Grand Prix cieszy się dużym zainteresowaniem. Od tego sezonu transmisje z zawodów wróciły pod skrzydła Polsatu. Całą rywalizację pokazuje należąca do tej grupy płatna stacja Eleven Sports, ale zrobiono też ukłon w stronę widzów bez dostępu do kodowanych stacji.

Dwa wyścigi Formuły 1 w wakacje za darmo

W Eleven Sports dostępne są wszystkie wyścigi sezonu, a także kwalifikacje i treningi z 24 Grand Prix. Do tego jednak zapowiedziano, że dokładnie sześć wyścigów pojawi się w ogólnodostępnym kanale Polsatu. Do tej pory wszyscy z dostępem do telewizji naziemnej mogli obejrzeć nadawane rano GP Japonii (8 kwietnia) oraz niedawne zawody GP Emilii Romanii (18 maja). Ten drugi wyścig odbywał się już w znacznie lepszym antenowo czasie - w niedzielę o godz. 15.00. Te zawody na Super Polsacie obejrzało ponad 100 tys. widzów. To niezły wynik, lepszy niż poranna kwietniowa rywalizacja.

Według naszych informacji Polsat wybrał już kolejne zawody, które będzie pokazywał na otwartej antenie. Dla kibiców mamy dobre informacje, bo będą to wyścigi w Europie, rozgrywane o przyjaznych dla fanów godzinach. Chodzi o dwa GP rozgrywane w wakacje. Najpierw telewidzowie będą mogli zobaczyć GP Belgii (27 lipca, o godz. 15) a miesiąc później Polsat przygotuje transmisję z GP Holandii (31 sierpnia, godz. 15). Oba wydarzenia tak jak ostatnie, ogólnodostępne zawody F1 pokaże Super Polsat.

Przypomnijmy, że do końca sezonu w otwartej stacji widzowie będą mogli zobaczyć jeszcze dwa GP. Te nie są jeszcze wybrane, ale planowane będą już w jesiennej ramówce, prawdopodobnie również w Super Polsacie.

Polsat w latach 2009-2015 pokazywał już wyścigi F1 na ogólnopolskiej antenie, natomiast Eleven Sports pokazywał je w latach 2016–2022. W ramach nowego kontraktu telewizyjnego zawartego przez grupę Polsat na antenach kanałów tego nadawcy pokazywane są też skróty wyścigów oraz materiały wideo w serwisach informacyjnych.

Grupa Polsat będzie pokazywała zmagania kierowców F1 przez cztery sezony.