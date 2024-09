To już się dzieje! Natychmiast padło nazwisko: Szczęsny. Idealny dla Barcelony

FC Barcelona kapitalnie spisała się w niedzielnym hicie szóstej kolejki La Ligi z Villarrealem. Drużyna Hansiego Flicka wygrała na wyjeździe aż 5:1. Po dwa gole zdobyli Robert Lewandowski i Raphinha, a jedną Pablo Torre. Polak miał szansę na hat-tricka, ale spudłował rzut karny.

To już się dzieje! Wojciech Szczęsny wróci? FC Barcelona kusi

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy FC Barcelona przeżyła jednak dramat. Poważnej kontuzji kolana doznał bowiem bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Na razie nie wiadomo dokładnie, ile będzie pauzował, ale jego przerwa może potrwać nawet do końca sezonu.

W niedzielę zastąpił go 25-letni Inaki Pena, który w Barcelonie jest już od dwunastu lat. Trudno jednak przypuszczać, że to Pena będzie bramkarzem numer jeden aktualnego lidera La Ligi do końca sezonu. Siłą rzeczy wydaje się, że Barcelona będzie musiała pozyskać bramkarza. - Ważną decyzję będzie musiała podjąć również FC Barcelona, która będzie mogła nawet poza oknem pozyskać nowego golkipera, tyle że będzie to musiał być albo bramkarz bez kontraktu, albo golkiper z La Liga. Wg finansowego fair play ligi hiszpańskiej Barca będzie miała wówczas do dyspozycji 80 proc. niemałej pensji Ter Stegena - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Kto może zastąpić ter Stegena? Wydaje się, że oczywistym kandydatem jest 84-krotny reprezentant Polski Wojciech Szczęsny, który po tym jak zrezygnował z niego Juventus, pod koniec sierpnia zdecydował, że kończy piłkarską karierę w wieku 34 lat.

- Barcelona musi pozyskać bramkarza. Niech Lewandowski porozmawia ze Szczęsnym i niech wróci z emerytury - pisze Diario Cule na portalu X.

Pomysł spodobał się kibicom Barcelony, którzy w mediach społecznościowych żądają od klubu, by natychmiast skontaktował się z Polakiem.

A gdyby tak…Przed decyzją o zakończeniu kariery Wojciech Szczęsny rozmawiał z Thibaut Courtois o sytuacji na Bernabeu, bo możliwe było odejście Andrija Łunina. Teraz wypada Ter Stegen i Barcelona ma problem. A Szczęsny jest pod ręką. Mieszka w Hiszpanii. Czy istnieje siła, która mogłaby go ściągnąć z emerytury? - dodał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

- Wojciech Szczęsny - napisał krótko na portalu X dziennikarz Łukasz Wiśniowski.

Wojciech Szczęsny grał w Juventusie przez siedem lat. W tym czasie wywalczył osiem trofeów. Trzy razy został mistrzem Włoch, trzykrotnie wygrywał Puchar i dwukrotnie Superpuchar Italii. Zagrał w barwach drużyny z Turynu 252 razy.