Kapitalna asysta reprezentanta Polski. Komentator aż ryknął. "Niewiarygodny"

39 meczów, siedem goli i 14 asyst - takie statystyki w minionych rozgrywkach w barwach Jagiellonii Białystok zanotował Dominik Marczuk. Mało tego, że zdobył tytuł Młodzieżowca Sezonu, to przede wszystkim sięgnął po mistrzostwo Polski. Coraz więcej wskazywało zatem na to, że opuści zespół, gdyż wzbudzał gigantyczne zainteresowanie za granicą. I w końcu w sierpniu odszedł do Realu Salt Lake, w którym zadebiutował 1 września. Teraz po raz pierwszy błysnął za to w nowym klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Czunkiewicz grał kiedyś w Nysie. Komentuje sytuację powodziową: Mnie to bardzo boli

Prawdziwy popis Dominika Marczuka w MLS. "Pokazał szybkość i wizję"

Marczuk rozpoczął w czwartek spotkanie z FC Dallas w podstawowym składzie. I ma po nim powody do zadowolenia, gdyż zaprezentował się kapitalnie. "Marczuk został 26. zawodnikiem RSL, który rozpoczął spotkanie w tym sezonie od pierwszej minuty" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej. Nie dość, że był jednym z najlepszych piłkarzy w zespole, to zaliczył asystę przy decydującym trafieniu Julio Santosa.

Reprezentant Polski otrzymał w 62. minucie podanie od jednego z obrońców i samym przyjęciem świetnie wymanewrował rywala. Następnie w pełnym biegu przez kilkadziesiąt metrów prowadził futbolówkę, po czym perfekcyjnie dograł ją do nabiegającego kolegi, a ten z bliska pokonał bramkarza. "Całkowicie oszukał obrońcę sztucznym dryblingiem, a potem wykorzystał przestrzeń, pokazując swoją szybkość i wizję" - przekazano. Komentator wykrzyczał, że był to "niewiarygodny serwis".

Dziennikarz Lucas Muller zaznaczył, że sposób, w jaki Marczuk wyłożył futbolówkę "był doskonały". Portal Sofascore wystawił mu za to spotkanie jednak dość słabą notę - 6,8. Można zauważyć, że Polak zanotował łącznie 33 kontakty z piłką. Miał 19 na 22 celnych podań (86 proc.), z czego dwa były kluczowe. Nie wygrał za to żadnego z czterech pojedynków, a ponadto dziewięć razy utracił posiadanie piłki. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Polaka 3:2.

Jeśli Marczuk utrzyma formę, to nie można wykluczyć, że ponownie zwróci na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Ten powołał już zawodnika na marcowe zgrupowanie, podczas którego nie dał mu jednak szansy. Po 29 meczach MLS Real Salt Lake zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 50 pkt i stratą pięciu pkt do liderującego Los Angeles Galaxy.