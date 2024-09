Tak ma zagrać Barcelona z Monaco. Już z rana ogłosili ws. Lewandowskiego

FC Barcelona ostatnich edycji Ligi Mistrzów nie może zaliczyć do udanych. W minionym sezonie po raz pierwszy od czterech lat awansowała do ćwierćfinału. Wcześniej dwa lata z rzędu rywalizację kończyła już po fazie grupowej. Na końcowy triumf czeka zaś od 2015 r. Teraz walkę o puchar w nowym formacie rozpoczyna w Monako.

FC Barcelona rozpoczyna Ligę Mistrzów. Co z Lewandowskim?

W pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów Katalończycy zagrają na wyjeździe z ekipą z księstwa. Obie drużyny miały już okazję się spotkać przed sezonem przy okazji meczu o Puchar Gampera. Wówczas FC Barcelona niespodziewanie przegrała i to aż 0:3. Porażkę pamięta także obecny wtedy na murawie Robert Lewandowski. Polak nie opuścił dotąd żadnego spotkania FC Barcelony w tym sezonie. A jak będzie tym razem?

Hiszpańskie media nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Cztery największe tamtejsze dzienniki - "Marca", "As", "Mundo Deportivo" i "Sport" umieściły go na środku ataku w przewidywanych składach. Wszystkie co do jedenastki Hansiego Flicka są niemal zgodne.

Oto skład FC Barcelony na mecz z AS Monaco. Hiszpanie mówią jednym głosem

Obsada bramki i linii obrony nie budzi większych dyskusji. Każda z wymienionych gazet postawiła na Marka-Andre ter Stegena i kwartet Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez i Alejandro Balde. Różnice dotyczą jedynie środka pola. "Marca" i "Mundo Deportivo" stawiają na bardziej defensywny wariant z Erikiem Garcią u boku Marka Casado. Z kolei "Sport" i "As" zamiast Garcii widzi ustawionego wyżej Ferrana Torresa. Skład w każdej z gazet uzupełniają Lamine Yamal, Pedri, Raphinha i oczywiście Lewandowski.

Ta ogromna zgodność wynika też z niewielkiego pola manewru, jakie ma niemiecki szkoleniowiec. Z powodu licznych kontuzji nie może on skorzystać z Ronalda Araujo, Marka Bernala, Andreasa Christensena, Frenkiego de Jonga, Gaviego, Fermina Lopeza i Daniego Olmo. Mecz AS Monaco - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 19 września na Stadionie Ludwika II. Początek o godz. 21:00.

Skład FC Barcelony wg "Marki" i "Mundo Deportivo": ter Stegen - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Eric Garcia - Yamal, Pedri, Raphinha - Lewandowski

Skład FC Barcelony wg "Sportu" i "AS": ter Stegen - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Raphinha - Yamal, Ferran Torres, Lewandowski