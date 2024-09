UEFA podjęła najgorszą decyzję w historii. Skutki mogą być opłakane

Tydzień przed pierwszą kolejką Ligi Mistrzów w studiu Canal+ odbyła się debata na temat jej nowego formatu. Przypomnijmy: w najważniejszych klubowych rozgrywkach UEFA nie ma już fazy grupowej. Jest za to faza ligowa, gdzie rywalizuje ze sobą 36 zespołów. Rozegrają one po osiem meczów, by wyłonić 24 drużyny, które awansują do fazy pucharowej.

Jednym z wątków dyskusji była zwiększona atrakcyjność nowego formatu, dzięki któremu nudnawa dotąd pierwsza faza ma być dużo ciekawsza. - UEFA walczy o młodzież. Atrakcyjność meczów ma spowodować, że młodzież przy telewizorze czy laptopie usiądzie i będzie w stanie cały mecz wytrzymać. To jest potężne wyzwanie, któremu UEFA musi sprostać - mówił Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego". O walce o młodego widza mówił też Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej Canal+, który zwrócił uwagę, że ukłonem w stronę młodego widza będzie multiliga z kolejki Ligi Mistrzów, gdzie na jednym ekranie będzie można śledzić wszystkie mecze naraz. Matusz Borek mówił natomiast, jak bardzo różni się sposób kibicowania w piłce nożnej wśród młodych ludzi w porównaniu do starszego pokolenia. - Może nasze dzieciaki budują sobie hierarchię klubów bardziej na zasadzie grania w FIFĘ niż na tym, czy ta drużyna będzie 7. czy 9. w swoich ligach. Oni mają swoich bohaterów i swoje gwiazdy - tłumaczył komentator.

O przyciągnięciu młodych ludzi do piłki nożnej mówi się już od pewnego czasu. Temat mocno "rozruszał" Florentino Perez przy okazji ogłoszenia projektu Superligi. - Młodzi ludzie w wieku od 16 do 24 lat odwracają się od piłki, ponieważ są nią znudzeni i wolą inne formy rozrywki - mówił wtedy szef Realu Madryt. - Musimy coś zmienić, aby przeżyć - dodawał.

Badania potwierdzają: pokolenie Z odchodzi od sportu

I rzeczywiście badania potwierdzają, że tzw. pokolenie Z, czyli ludzie urodzeni między 1995 a 2012 r., w o wiele mniejszym stopniu interesują się sportem niż poprzednie pokolenia. Dużo mniej czasu spędza przed ekranem, by oglądać mecze. Z zeszłorocznego międzynarodowego raportu YouGov wynika, że zaledwie 31 procent fanów sportu w badanych krajach w wieku 18-24 lat oglądało mecze na żywo, w porównaniu z 75 procent osób w wieku 55 lat i starszych. Dodatkowo tylko 23 procent osób z pokolenia Z twierdzi, że są zapalonymi fanami sportu, w porównaniu do 42 procent millenialsów, 33 procent pokolenia X i 31 pokolenia boomerów. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że 27 procent pokolenia Z twierdzi, że w ogóle nie lubi sportu, w porównaniu do siedmiu procent millenialsów, pięciu procent pokolenia X i sześciu boomerów.

Wyzwanie jest więc potężne. Czy jednak powiększenie Ligi Mistrzów to krok w dobrą stronę? Szefowie UEFA zapomnieli chyba, co jeszcze mówią badania. Te przeprowadzone na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Kibiców pokazują na przykład, dlaczego kibice piłkarscy zrazili się do piłki nożnej i przestali być kibicami. Okazuje się, że obok tak zwykłych powodów jak znalezienie innych rozrywek czy śledzenie innych sportów ważną rolę odgrywają czynniki społeczne. Byli fani piłki nożnej zmianę zainteresowań motywują faktem, że nie lubią współczesnej piłkarskiej kultury (19 proc.); że w piłce nożnej jest za dużo pieniędzy (19 proc.), oraz piłka nożna nie robi wystarczająco dużo, aby być lepszym miejscem (17 proc.).

UEFA nie mogła podjąć gorszej decyzji

Według jeszcze innych badań aż 72 procent fanów piłki nożnej z pokolenia Z troszczy się o środowisko naturalne. Aż 61 procent uważa, że piłka nożna powinna dbać o to, żeby być bardziej ekologiczna i dbająca o środowisko.

I w tym wypadku UEFA nie mogła podjąć gorszej decyzji niż rozbudowanie kalendarza o nowe terminy i powiększanie rozgrywek o kolejne rozgrywki. Jak wyliczyła BBC, przyniesie to gigantyczny wzrost emisji gazów cieplarnianych związanych z lotami drużyn i kibiców na mecze. Liczba mil lotniczych, które zrobią fani i piłkarze sięgnie w tym sezonie dwóch miliardów w porównaniu do 1,5 miliarda w sezonie 2022/23. Emisję gazów cieplarnianych związanych z europejskimi rozgrywkami naukowcy oszacowali na 500 tysięcy ton w tym sezonie wobec 368,4 tys. ton w sezonie 2022/23.

Nie wiadomo więc, czy atrakcyjniejsze mecze przyciągną przed ekrany młodych ludzi, czy też wynikająca z chciwości klubów i działaczy reforma ich od tego odstraszy. Każdy będzie musiał zdecydować w sumieniu, co ważniejsze: ideały czy rozrywka.

Nawiasem mówiąc, przy okazji rozważań o tym, jak piłka nożna negatywnie wpływa na produkcję gazów cieplarnianych, pojawiły się głosy, aby UEFA zakazała sprzedaży biletów na mecze kibicom drużyn przyjezdnych. Obecnie każdy klub musi przeznaczyć pięć procent pojemności stadionu dla gości. Niejednokrotnie za drużynami na wyjazd lecą również tysiące kibiców bez biletów.

Niemniej jednak należy pamiętać, że młodych ludzi w Europie jest stosunkowo coraz mniej. Nie oni decydują o finansowym sukcesie Ligi Mistrzów. Jeśli spojrzeć na tzw. piramidę rozkładu wieku mieszkańców Unii Europejskiej, to 20-latków jest mniej niż 60-latów. Mediana wieku to 44,5 roku.