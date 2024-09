Zieliński przemówił po meczu z Manchesterem City. Zaczął od najważniejszego

Gdy przed wrześniową przerwą na kadrę Piotr Zieliński nie rozegrał ani minuty w barwach Interu, wywołało to zmartwienie wśród polskich fanów. Pomocnik był kontuzjowany w trakcie okresu przygotowawczego, ale można się było spodziewać przynajmniej debiutu. Włoskie media uspokajały, że nasz zawodnik dostanie swe szanse. Zwłaszcza gdy przyjdzie Liga Mistrzów i zwiększą się rotacje. Na szczęście prognozy te były trafne.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Czunkiewicz grał kiedyś w Nysie. Komentuje sytuację powodziową: Mnie to bardzo boli

Piotr Zieliński wykorzystał szansę, którą otrzymał. Inter wywalczył punkt na bardzo trudnym terenie

Zieliński dostał szansę z ławki w Serie A przeciwko Monzie (1:1) i zagrał dobrze. A przynajmniej na tyle dobrze, by trener Simone Inzaghi zdecydował się postawić na niego w Lidze Mistrzów przeciwko Manchesterowi City. Włoch jeszcze przed meczem wprost przyznawał, że Polak spodobał mu się w starciu z Monzą. Choć mediolańczycy nie wygrali, to zanotowali cenny remis na trudnym terenie, zaś trener Inzaghi z pewnością nie żałował postawienia na Zielińskiego.

Nasz reprezentant pokazał się z bardzo dobrej strony, napędził kilka groźnych akcji. Zaś jego efektowne wyjście spod pressingu, które potem poskutkowało faulem i żółtą kartką Josko Gvardiola, wywołało małą furorę na portalu X. Polak zszedł z boiska w 65. minucie, ale mógł być zadowolony ze swej postawy. I był. W wywiadzie pomeczowym Zieliński ocenił, że Inter rozegrał dobre, mądre spotkanie i to na równych warunkach z czołową drużyną świata. Zaczął od pochwał dla kolegów i docenił możliwość gry od pierwszej minuty, którą dał mu Simone Inzaghi.

- Graliśmy jak równy z równym z jednym z najlepszych zespołów świata. To był dobry mecz i jestem wdzięczny trenerowi za szansę w tak ważnym meczu. Doceniamy ten remis, a mogliśmy nawet wygrać. Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam pocierpieć, sztab dobrze nas na to przygotował. Skutecznie reagowaliśmy na wydarzenia boiskowe. Mamy mocny środek pola i liczę, że dalej będziemy czynili progres w grze - podsumował Polak.

Następną okazję do pokazania się na boisku nasz reprezentant będzie miał w niedzielę 22 września w kolejnym bardzo prestiżowym meczu. Inter jako gospodarz zagra w wielkich derbach Mediolanu z AC Milanem. Co do Ligi Mistrzów, kolejnym rywalem mediolańczyków będzie Crvena Zvezda Belgrad, z którą Inter zagra u siebie we wtorek 1 października o 21:00.