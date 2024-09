Koniec epoki w futbolu! Takich nominacji do Złotej Piłki nikt się nie spodziewał

Złota Piłka przyznawana jest już od niemal 70 lat. Pierwsza edycja odbyła się w 1956 roku. Od tego czasu tylko raz nie wyłoniono zwycięzcy. Miało to miejsce w 2020 roku. Wówczas wielkim faworytem do jej zgarnięcia był Robert Lewandowski. Organizatorzy stwierdzili jednak, że z uwagi na przerwanie rozgrywek ligowych przez pandemię koronawirusa, wyłonienie zwycięzcy nie byłoby uczciwe. I tak Polak stracił szansę na sięgnięcie po jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie. Wielką okazję miał też w 2021 roku, ale wówczas dość niespodziewanie zajął drugie miejsce, a główna statuetka trafiła w ręce Leo Messiego. Czy w tym roku Lewandowski stanie przed kolejną szansą na zwycięstwo w plebiscycie "France Football"?

Robert Lewandowski pominięty w plebiscycie Złotej Piłki. Messiego i Ronaldo też zabrakło!

W środę 4 września francuski magazyn ogłosił nominacje do Złotej Piłki. Ta zostanie przyznana za wyniki w sezonie, a nie tak jak to miało miejsce przed laty, w roku kalendarzowym. Wydawało się niemal pewne, że wśród szczęśliwców znajdzie się triumfator minionej edycji, a więc Leo Messi. Niektórzy wskazywali nawet, że to on może ponownie unieść trofeum w górę. W końcu wygrał Copa America z Argentyną. Ale tak się nie stanie. Zabrakło go w tym gronie. Podobnie jak i Cristiano Ronaldo. To pierwsza taka sytuacja od... 2003 roku, a więc 21 lat!

A co z Lewandowskim? Jego FC Barcelona zanotowała jeden z najbardziej rozczarowujących sezonów, bo nie zdobyła ani jednego trofeum. Sam Polak także nie prezentował najwyższej formy, ale mimo to był najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem klubu. Ale i on nie znalazł się wśród nominowanych pierwszy raz od... 2018 roku.

Kto więc ma szansę zdobyć nagrodę? Tuż po Euro 2024 wskazywano, że wśród nominowanych z pewnością znajdzie się Rodri, a więc zawodnik, który otrzymał tytuł najlepszego piłkarza turnieju w Niemczech. Był liderem środka pola Hiszpanii i mocno przyczynił się do wywalczenia złota. - Proszę o Złotą Piłkę dla Rodriego, on jest teraz najlepszy na świecie! - apelował Luis de la Fuente. Rodri świetnie też spisywał się w minionym sezonie w barwach Manchesteru City. I tutaj zaskoczenia nie było - Hiszpan faktycznie pojawił się wśród nominowanych do Złotej Piłki. I będzie miał duże szanse na jej wywalczenie.

Podobnie jak i Jude Bellingham, który zanotował kapitalny sezon w Realu Madryt czy jego kolega Vinicius Junior. Znakomicie prezentował się też Erling Haaland z Manchesteru City - był prawdziwym liderem zespołu i poprowadził go m.in. do mistrzostwa Anglii. Faworytem bez dwóch zdań będzie również Kylian Mbappe.

Na liście nominowanych pojawił się również kolega Lewandowskiego - Lamine Yamal. Hiszpan błyszczał w minionym sezonie w FC Barcelonie i był wielką gwiazdą Euro. Zaskoczeniem może być za to obecność Cole Palmera z Chelsea czy Matsa Hummelsa z Borussii Dortmund. Choć prezentowali się przyzwoicie, to żadnego trofeum zdobyć im się nie udało.

Lista nominowanych do kolejnej edycji Złotej Piłki:

Jude Bellingham (Real Madryt)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madryt)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dowbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madryt, zakończył już karierę piłkarską)

Vinicius Junior (Real Madryt)

Dani Olmo (RB Lipsk - obecnie FC Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Monachium)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madryt)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Calhanoglu (Inter Mediolan)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG, obecnie Real Madryt)

Lautaro Martinez (Inter Mediolan)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rudieger (Real Madryt)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Ceremonia wręczenia głównej nagrody odbędzie się już 28 października.