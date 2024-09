A jednak! Barcelona zaklepała transfer perełki MŚ

FC Barcelona przyzwyczaiła nas już do tego, że konsekwentnie obserwuje nieoczywiste rynki w poszukiwaniu piłkarskich talentów. Niedawno sprowadziła z Brazylii Vitora Roque, a wcześniej z Urugwaju choćby Ronalda Araujo. Dziennik "Sport" podaje, że dzięki współpracy z malijską akademią piłkarską do drużyny trafi niebawem objawienie mistrzostw świata do lat 17. "Ma niezwykłą technikę" - czytamy.

3 Screen/YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=Fz9j5isqzvs Otwórz galerię Na Gazeta.pl