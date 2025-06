Głośny apel w kierunki Igi Świątek. "Gdybym był jej trenerem..."

Iga Świątek, jak większość tenisistek, rozpoczęła już swój sezon na kortach trawiastych. Nie jest to ulubiona nawierzchnia Polki, ale jedna z najbardziej legendarnych postaci męskiego tenisa postanowiła udzielić jej rad. Co powinna zrobić, aby poprawić wyniki na trawie? Swoimi przemyśleniami w tym temacie podzielił się słynny Andy Roddick.

Słynny tenisista doradza Świątek. "Jeśli chodzi o Igę..."

- Jeśli chodzi o Igę na trawie, chciałbym zobaczyć, jak przyjmuje więcej piłek z bekhendu i nie próbuje tak często robić obiegu, aby uderzyć forhendem inside-in - powiedział były lider rankingu ATP, a także mistrz US Open z 2003 roku. Jego słowa z Tennis Channel Live Podcast cytuje portal yardbarker.com.

- Powiedziałbym jej, gdybym był jej trenerem: "Najprostszą zmianą, jaką możemy wprowadzić, jest przyjmowanie znacznie większej liczby bekhendów". Jeśli jesteś na lewo od środka, a nawet jeśli jesteś na środku kortu, piłka z naszego bekhendu będzie o wiele bardziej skuteczna na trawie, przechodząc przez kort - dodał słynny Amerykanin.

Iga Świątek bierze obecnie udział w turnieju WTA w Bad Homburg. We wtorek pokonała w swoim pierwszym meczu Wiktorię Azarenkę (6:4, 6:4). Jej kolejną rywalką będzie zwyciężczyni meczu Jekaterina Aleksandrowa - Maria Sakkari.

Nie ma jednak co ukrywać - wielu kibiców myśli już skrycie o tym, jak Polka spisze się podczas zbliżającego się wielkimi krokami trzeciego w tym roku turnieju wielkoszlemowego na kortach Wimbledonu. Jest to turniej Wielkiego Szlema, w którym do tej pory spisywała się stosunkowo najsłabiej. Dość powiedzieć, że jej najlepszym wynikiem w dotychczasowych występach był ćwierćfinał osiągnięty w 2023 roku. Z turniejem pożegnała się wówczas po porażce z Eliną Switoliną.

Przed rokiem Świątek odpadła z Wimbledonu na etapie trzeciej rundy. Z dalszych gier wyeliminowała ją reprezentantka Kazachstanu Julia Putincewa.