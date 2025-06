Były reprezentant Polski nie ma złudzeń. Tak podsumował bałagan w kadrze

Reprezentacja Polski znalazła się w bardzo zawiłej sytuacji. Po zamieszaniu wokół odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu przyszedł przegrany mecz eliminacji mistrzostw świata 2026 z Finlandią (1:2), a następnie rezygnacja selekcjonera Michała Probierza. Jego następca w krótkim czasie będzie musiał wykonać ogromną pracę, by doprowadzić drużynę narodową do porządku.

Reprezentacja Polski bez nadziei? "Nawet najlepszy trener świata nic nie zmieni"

Spore wątpliwości co do przyszłości kadry ma Adrian Mierzejewski, 41-krotny reprezentant kraju. - To nie przypadek, że nasi zawodnicy nie znaczą już tak wiele w europejskich klubach. Nawet gdyby przyszedł do nas najlepszy trener świata, świeżo po zdobyciu mistrzostwa świata, to nic nie zmieni - wypalił w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Patrząc na tę sytuację, 38-latkowi trudno o optymizm. Przy tym podkreśla on wagę wyboru nowego selekcjonera, za czym pójdą kolejne decyzje personalne. - To trochę telenowela. Poczekajmy, jaką decyzję podejmie prezes PZPN Cezary Kulesza. Jakiego trenera wybierze. Później będzie można analizować, co dalej z Lewandowskim, co z Grosickim, kto będzie kapitanem i tak dalej - wyjaśnił.

Adrian Mierzejewski wskazuje problemy polskiej piłki. Padły nazwiska trzech kadrowiczów

Zdaniem byłego gracza m.in. Trabzonsporu problem jest znacznie głębszy i sięga fundamentów całej futbolowej piramidy w Polsce. - Mamy problem na samym dole, bo nie tworzymy piłkarzy. Nigdy nie widziałem "drewnianego" Hiszpana czy Holendra. U nas każdy techniczny zawodnik się wyróżnia, jak na przykład Urbański, Zalewski, Zieliński. A to nie nasza szkoła. Ich wychowali Włosi (Zalewski urodził się i piłkarsko dorastał w tym kraju, dwaj pozostali wyjechali tam w dosyć młodym wieku - red.). Na każdej pozycji mamy problemy - ocenił.

Reprezentację Polski w kwalifikacjach mistrzostw świata ratuje to, że wygrała dwa pierwsze mecze z Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0). Jednak nowy selekcjoner już na starcie będzie musiał walczyć o punkty z Holandią (4 września) w Rotterdamie, a następnie z Finami (7 września) w Chorzowie.