Lukas Podolski ogłasza i szokuje. "Ciała nie oszukasz"

Zero goli, zero asyst - to statystyka Lukasa Podolskiego z początku tego sezonu ekstraklasy. Chociaż 130-krtony reprezentant Niemiec sześć meczów rozpoczynał w podstawowym składzie Górnika Zabrze, to przynajmniej na razie nie błysnął formą.

Dla Podolskiego, którego kontrakt z Górnikiem wygasa wraz z końcem tego sezonu, to prawdopodobnie ostatnie miesiące w roli zawodowego piłkarza. Zawodnik, który w czerwcu przyszłego roku skończy 40 lat, powoli szykuje się do zakończenia kariery.

Prawdopodobnie stanie się to w Zabrzu, chociaż już niedługo Podolski rozegra specjalny mecz towarzyski, w którym pożegna się z kibicami FC Koeln. 39-latek jest wychowankiem tego klubu i to z niego w 2006 r. ruszył w wielki futbolowy świat, podpisując kontrakt z Bayernem Monachium.

W rozmowie z portalem goal.pl Podolski odniósł się do swojej aktualnej formy i planów na najbliższe miesiące. - Na pewno forma nie jest najwyższa. Jestem świadomy, że z każdym tygodniem, miesiącem będzie coraz ciężej. Regeneracja nie jest taka jak kiedyś. Generalnie nie ma się co oszukiwać: tak dobrze, jak 5 czy 10 lat temu to już nie będzie. Tu zaboli, tam zaboli, a to mięsień, a to plecy. Ale i tak jestem szczęśliwy, że gram i jestem zdrowy do czterdziestki - powiedział Podolski.

Podolski: To prawdopodobnie mój ostatni sezon

- Ambitny byłem, jestem i będę. Jak mówiłem, ciała nie oszukasz, ono też czasem daje sygnały, że może pora przestawić się powoli na inny styl życia. To prawdopodobnie mój ostatni sezon. Zawsze powtarzałem, że nie przyszedłem do Górnika, aby realizować indywidualne cele - dodał.

- Spełniłem swoje marzenie grając w tym klubie. Wszystko ponad to traktuję jako dodatek. To nie Podolski jest tu ważny. Ważny jest Górnik, jego ludzie i kibice. Zwłaszcza że na nasze mecze przychodzi coraz więcej fanów. To też pokazuje potencjał tego klubu - kontynuował.

Podolski odniósł się też do wspomnianego meczu w Kolonii, w którym przyjaciele Podolskiego zagrają z Górnikiem. - To będzie dla mnie piękny moment. Przyjadę do Kolonii z moim Górnikiem, aby pożegnać się z FC Koeln, klubem, który też jest dla mnie wyjątkowy. Chciałem się pożegnać z Kolonią, będąc jeszcze w formie. A nie mając 20 kg tłuszczu na brzuchu. Dlatego uważam, że to jest dobry moment. Teraz, a nie za kilka lat - podsumował Podolski.

Podolski trafił do Górnika latem 2021 r. Od tamtej pory rozegrał w klubie 94 mecze, strzelił 20 goli, miał 19 asyst.