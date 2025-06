17 kwietnia 2008 roku Roger Guerreiro, po przyspieszonej procedurze, decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał polskie obywatelstwo. Grał wtedy dla Legii Warszawa i cały pośpiech związany był z tym, żeby mógł załapać się do kadry Leo Beenhakkera na Euro 2008. Tak też się stało i zdobył na tym turnieju jedyną oraz zarazem pierwszą w historii występów na Euro bramkę dla Biało-Czerwonych w zremisowanym 1:1 meczu z Austrią. W sumie dla Polski Roger wystąpił w 26 spotkaniach, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty.

Roger Guerreiro pamięta o Polsce. "Wspaniała sprawa"

Urodzony w Sao Paulo były reprezentant Polski nie mieszka na co dzień w naszym kraju, ale ostatnio miał okazję do niego zagościć przy okazji "Ronaldinho Show" na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że nie najlepiej mówi po polsku, ale co nieco rozumie.

- To dla mnie bardzo sentymentalny powrót. Jestem bardzo szczęśliwy i rozemocjonowany, że po tylu latach w Polsce ciągle spotykam się z taką czułością i tak pozytywnym przyjęciem ludzi na ulicach. Ciągle wracają do mnie wspomnienia, kiedy grałem dla reprezentacji Polski, ale również dla Legii - przyznał. Podkreślał, że nie ogląda wszystkich meczów, ale śledzi, co dzieje się w kadrze i stołecznym klubie.

Dalej opowiadał, że na co dzień mieszka w Sao Paulo, gdzie ma swoją szkółkę piłkarską, w której trenuje ponad 200 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Występuje także jako komentator w brazylijskim radiu. Dalej także pogrywa w piłkę m.in. z weteranami Corinthians.

- Powrót do Polski? Kilka razy miałem to w głowie, ale mam też rodzinę i dwójkę dzieci, więc teraz po czasie trudniej byłoby mi przenieść wszystkich do Polski. Ale kto wie? Może kiedyś? Może przyjeżdżać raz na jakiś czas właśnie na takie projekty. Dla mnie to wspaniała sprawa. Uwielbiam Polskę oraz życie tutaj - dodał. Zdradził, że zdarzyło mu się pokazać swoim dzieciom mecze reprezentacji Polski ze swoim udziałem, oraz że często jest pytany o znajomość z Robertem Lewandowskim.

- Kocham cię. Kocham wszystkich Polaków. Kocham cię Polsko, kocham cię Legio. Kocham was zawsze - powiedział Roger na zakończenie wywiadów, łącząc polski język z hiszpańskim.