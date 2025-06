Ten transfer będzie hitem! "Szwedzki Messi" jest zdecydowany na Barcelonę

FC Barcelona rozpoczęła już zbrojenie na sezon 2024/2025. Tydzień temu oficjalnie nowym zawodnikiem hiszpańskiego klubu został Joan Garcia. Bardzo wiele mówi się też o transferze Nico Williamsa z Athletiku Bilbao, a także potencjalnym sprowadzeniu nowej dziewiątki w miejsce Roberta Lewandowskiego - w bliższej lub dalszej przyszłości. Ostatnio głośno zrobiło się jednak o jeszcze jednej transakcji.

Nowy transfer FC Barcelony? To szwedzki Messi

Bardzo możliwe, że do FC Barcelony dołączy Roony Bardghji. To 19-letni skrzydłowy FC Kopenhagi, który urodził się w Kuwejcie, ale reprezentuje barwy Szwecji. O tym, że sprawa transferu została już dopięta przekonany jest Fabrizio Romano, a pogłoski potwierdzają też katalońskie media. Taką analizę przedstawiło Mundo Deportivo:

"Podpisanie kontraktu z utalentowanym Roonym Bardghjim przez FC Barcelonę jest w toku i zarówno klub, jak i otoczenie szwedzkiego piłkarza są przekonane, że będą w stanie je sfinalizować raczej wcześniej niż później. Bardghji pragnie grać dla Barcy i jest zachwycony taką możliwością ze względu na swoją sympatię do katalońskiej drużyny, którą śledził od dziecka" - czytamy na portalu gazety.

Dla przeciętnego kibica postać Bardghjia nie jest zbyt znana. Opinii na temat szwedzkiego piłkarza postanowił zaczerpnąć Transfermarkt, który porozmawiał z pracującym w Danii skautem, Ziyu Ji: - Jeśli miałbym wybrać dwóch zawodników, których najbardziej mi przypomina, to byliby to Lionel Messi oraz Dejan Kolusevski. Messi, ponieważ Roony ma podobny styl dryblingu. I słyszałem, że niektórzy dziennikarze nazywali go "szwedzkim Messim". A Kolusevski, bo obaj lubią schodzić do środka boiska i mają umiejętność kreowania okazji do gola - stwierdził ekspert.

Roony Bardghji w barwach FC Kopenhagi rozegrał dotychczas 84 mecze, w których strzelił 17 goli. W listopadzie 2023 roku przedstawił się piłkarskiej Europie, kiedy w wieku niespełna 18 lat zdobył bramkę przeciwko Manchesterowi United w Lidze Mistrzów.