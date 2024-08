Nieprawdopodobne wieści z Barcelony. Dwie bomby transferowe!

FC Barcelona bardzo solidnie rozpoczęła nowy sezon La Liga. W pierwszym meczu pod wodzą Hansiego Flicka pokonała na wyjeździe Valencię 2:1, natomiast w drugiej kolejce na własnym stadionie zdołała wygrać z Athletikiem Bilbao takim samym wynikiem. Spora w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który w obu tych spotkaniach trafiał do siatki. Niewykluczone, że niebawem Polak przywita w zespole nowych kolegów.

Barcelona podbija rynek transferowy. Na horyzoncie dwie wielkie transakcje

Niedawno do katalońskiego klubu dołączył Dani Olmo. Za świeżo upieczonego mistrza Europy zapłacono RB Lipsk aż 55 milionów euro. Problem w tym, że Barcelona nadal nie jest w stanie zarejestrować nowego gwiazdora w ligowych rozgrywkach. Nawet pomimo wyprzedaży zawodników, których nowy trener nie widzi w drużynie.

Biorąc pod uwagę niekończące się problemy finansowe, mogłoby się wydawać, że wicemistrzowie Hiszpanii nie mają zbyt wielu kart w talii, aby nadal być groźnym graczem na rynku transferowym. Tymczasem okazuje się, że nawet pomimo kłopotów z budżetem Joan Laporta jeszcze w trwającym okienku chce sprowadzić dwóch nowych zawodników. Pierwszym z nich jest Federico Chiesa.

26-letni Włoch niemal od razu został skreślony przez nowego szkoleniowca Juventusu - Thiago Mottę - przez co musiał rozglądać się za nowym klubem. Ku zaskoczeniu kibiców, nie otrzymał zbyt wielu ofert. W końcu kilka dni temu zgłosiła się po niego Barcelona, a według m.in. Daniele Longo oraz "El Chiringuito" lada moment piłkarz podpisze kontrakt z klubem Laporty. Umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku z opcją rocznego przedłużenia z zarobkami na poziomie 4 milionów euro netto plus potencjalne bonusy. Włoch ma pojawić się w nowym klubie w najbliższych dniach. Byłby to kolejny ofensywny piłkarz w zespole Flicka, których już teraz nie jest mało. Niemiec w ostatnim meczu udowodnił jednak, że w jednym składzie jest w stanie pomieścić Yamala, Ferrana, Raphinhę i Lewandowskiego.

Transfer Federico Chiesy ma wynieść około 15 milionów euro. To jednak nie koniec podbojów Barcelony na rynku. Florian Plettenberg ze Sky Sports przekazał, że na liście życzeń Flicka znalazł się także Jonathan Tah. "Odbyły się pierwsze rozmowy" - poinformował dziennikarz. Niemiecki defensor nie garnie się do przedłużenia kontraktu z Bayerem Leverkusen, który wygasa w przyszłym roku. Ten stan rzeczy chce wykorzystać kataloński klub. O Taha zabiega również Bayern Monachium. W ekipie wicemistrzów Hiszpanii z pewnością przydałby się kolejny środkowy obrońca, a w szczególności taki, który nie tak dawno świętował mistrzostwo Niemiec.