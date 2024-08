Adam Buksa znowu błysnął w nowym klubie! Probierz już zaciera ręce

Wielkimi krokami zbliżają się wrześniowe zgrupowania reprezentacji, a selekcjoner Michał Probierz po sobotnim popołudniu może się uśmiechnąć. Powodem do zadowolenia jest forma napastników reprezentacji Polski. Robert Lewandowski trafił i dał zwycięstwo FC Barcelonie, a Adam Buksa świetnie odnajduje się w nowym klubie i znów zdobył bramkę.

Adam Buksa znów trafia. Świetny początek po transferze do FC Midtjylland

Buksa ostatni rok spędził na wypożyczeniu do Antalyasporu, a później pojechał z reprezentacją Polski na Euro 2024. Zdobył bramkę w meczu z Holandią, a po turnieju nie wrócił już do RC Lens, a przeniósł się do FC Midtjylland. Dość zaskakujący kierunek transferu okazuje się dla napastnika naprawdę dobry, bo już trzeci raz trafił do siatki.

W swoim ósmym meczu w barwach nowego klubu Buksa wyrównał wynik przeciwko Sonderjyske. Reprezentant Polski w 15. minucie gry dostał bardzo dobre podanie w pole karne, gdzie oderwał się od obrońców i mocnym strzałem lewą nogą wpakował piłkę do siatki. Uderzenie było na tyle silne, że nie dało szans bramkarzowi.

Bramkę Adama Buksy obejrzysz na poniższym wideo od 0:33.

Jeszcze przed przerwą Sonderjyske wyszło na prowadzenie 2:1, ale po zmianie stron zawodnicy Midtjylland odwrócili wynik meczu. Najpierw w 56. minucie na 2:2 trafił Edward Chilufya, a 20 minut później wygraną 3:2 gospodarzom dał Adam Gabriel. W te dwa trafienia Buksa nie miał wielkiego wkładu, a w 83. minucie gry opuścił boisko.

28-latek ma już na koncie trzy gole w trzech meczach ligowych sezonu 2024/25. W środę 28 sierpnia wraz z kolegami powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, gdzie w drugim meczu IV rundy eliminacji zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Wynik po pierwszym spotkaniu to 1:1.

Jeśli Buksa utrzyma formę, to może być niemal pewny kolejnego powołania do reprezentacji Polski. Na razie tylko Robert Lewandowski prezentuje się lepiej od niego na wysokim poziomie, a więc może nawet zostać zawodnikiem pierwszego składu na wrześniowe spotkania ze Szkocją i Chorwacją.