Trzy gole w meczu Barcelony. Lewandowski znów bohaterem!

FC Barcelona dobrze rozpoczęła nowe rozgrywki La Liga. W debiucie Hansiego Flicka Katalończycy pokonali tydzień temu na wyjeździe Valencię 2:1 dzięki dubletowi Roberta Lewandowskiego. Tym razem Barca grała już u siebie, na Montjuic, aczkolwiek rywal znów był bardzo wymagający, a był to Athletic Bilbao z braćmi Williamsami na czele.

Robert Lewandowski obijał słupki, ale w końcu dał Barcelonie zwycięstwo nad Athletikiem Bilbao

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się bardzo spokojnie, ale po około 10 minutach Barcelona zaczęła uzyskiwać coraz większą przewagę. Rozpoczął celnym, ale niezbyt precyzyjnym strzałem z dystansu Ferran Torres, jednak pewnie złapał piłkę Alex Padilla.

Później Barca zdobywała kolejne stałe fragmenty gry i po jednym z nich w 24. minucie piłkę przed polem karnym zebrał Lamine Yamal, minął jednego z rywali i technicznym uderzeniem zza szesnastki, z pomocą drobnego rykoszetu, zaskoczył Alexa Padillę. Po trafieniu znakomitego 17-latka Barcelona prowadziła z Athletikiem 1:0.

Baskowie próbowali natychmiast odpowiedzieć, ale centrostrzał Nico Williamsa, nieprzecięty przez Alexa Berenguera, poszybował centymetry obok bramki Ter Stegena. W 36. minucie z kolei mogło być 2:0, bo po szybkiej akcji Barcy piłka zagrana przez Raphinhę trafiła w pole karne do Roberta Lewandowskiego, a ten uderzył z ostrego kąta w słupek bramki przeciwnika.

To szybko się na Barcelonie zemściło. Bo kilka minut później na boisku doszło do sporego zamieszania, najpierw po wejściu Pau Cubarsiego w polu karnym Barcelony przewrócił się Alex Berenguer, a piłka w kilka sekund przeniosła się na drugą stronę boiska, gdzie w szesnastce przewracany był Robert Lewandowski. VAR jednak musiał podejść do obu sytuacji chronologicznie i sędzia Jesus Gil Manzano po wideoweryfikacji przyznał rzut karny gościom z Bilbao. W 42. minucie Oihan Sancet pewnym strzałem doprowadził do remisu, który utrzymał się do przerwy.

W drugiej części gry Barcelona szukała drugiego gola. Najpierw sytuacji sam na sam z Padillą nie wykorzystał w 53. minucie Ferran Torres, który w dodatku był na spalonym. Cztery minuty później pecha znowu miał Robert Lewandowski, którego strzał głową ponownie obił słupek bramki Athleticu.

Athletic odpowiedział znowu centrostrzałem, jednak zagranie Oihana Sanceta przerzucił nad poprzeczką Marc Andre Ter Stegen. Po chwili kolejną szansę na strzelenie gola miał Lewandowski, który uderzył z bliska po dośrodkowaniu z lewego skrzydła, ale został fenomenalnie zatrzymany przez Alexa Padillę.

Baskowie atakowali głównie stroną Nico Williamsa. Jedna techniczna próba reprezentanta Hiszpanii z kilkunastu metrów była niecelna. Inne wstrzelenie piłki przed bramkę odbił czujnie Marc Andre Ter Stegen. Po drugiej stronie boiska bardzo aktywny dalej był Lewandowski, który nie zdołał zamknąć celnym strzałem głową zbyt głębokiego dośrodkowania Julesa Kounde.

W końcu jednak Robert Lewandowski dopiął swego. W 74. minucie po akcji na lewym skrzydle Raphinhi i Pedriego oraz wstrzeleniu tego drugiego piłki przed bramkę Alex Padilla odbił piłkę prosto pod nogi Polaka, a ten wreszcie nie pozostawił wątpliwości, zdobywając trzecią bramkę w sezonie.

W końcówce Barcelona skupiła się przede wszystkim na grze rozsądnej, która nie pozwoliłaby Athletikowi zagrozić bramce Ter Stegena. Czyniła to jednak bardzo skutecznie, bo zmęczeni Baskowie nie umieli skonstruować składnej akcji. W międzyczasie żółtą kartkę obejrzał Lewandowski, który trafił łokciem Yeraya Alvareza.

FC Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:1 i zaliczyła drugie zwycięstwo w drugim meczu tego sezonu La Liga. Polskich kibiców może z kolei cieszyć wysoka forma Roberta Lewandowskiego, który w tych spotkaniach trafiał do siatki rywali aż trzykrotnie. Kolejny mecz Barca rozegra już we wtorek, gdy zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano.