Media: Dawid Szulczek wraca do pracy. Obejmie 14-krotnego mistrza Polski

ŁKS Łódź, Ruch Chorzów i Warta Poznań - te drużyny pod koniec maja pożegnały się z ekstraklasą, spadając na jej zaplecze. Jak na razie każda z nich kiepsko radzi sobie w pierwszoligowej rzeczywistości. Warta po siedmiu rozegranych meczach zajmuje przedostatnie miejsce i na ten moment wydaje się, że powrót do elity będzie piekielnie trudny. A przecież jeszcze kilka miesięcy temu pod wodzą Dawida Szulczka poznański zespół był typowym ligowym średniakiem w ekstraklasie.

Szulczek wraca z bezrobocia. Ma przejąć spadkowicza z ekstraklasy

Jego kontrakt wygasał 30 czerwca tego roku, jednak już długo wcześniej klub przekazał, że szkoleniowiec opuści drużynę. - Przez te ponad dwa i pół roku bardzo zżyłem się ze społecznością Warty Poznań. Wiele zawdzięczam temu klubowi. To przecież tutaj jesienią 2021 roku dostałem szansę pracy w Ekstraklasie i bardzo to doceniam - mówił, cytowany przez oficjalną stronę Warty. Ostatecznie drużyna z Poznania nie zdołała utrzymać się w ekstraklasie, a teraz bez Szulczka boryka się z wieloma problemami, szczególnie na płaszczyźnie sportowej.

Okazuje się, że bezrobocie jednego z najbardziej utalentowanych trenerów młodego pokolenia w Polsce nie potrwa zbyt długo. W sobotę Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Dawid Szulczek jest bardzo bliski przejęcia innego z tegorocznych spadkowiczów - Ruchu Chorzów. Obecnie na zapleczu ekstraklasy śląski klub po sześciu spotkaniach plasuje się na dziesiątej pozycji. Co prawda inauguracyjna wygrana 2:0 z Odrą Opole była niezłą perspektywą na przyszłość, jednak do tej pory było to jedyne zwycięstwo Ruchu w tym sezonie. Pozostałe pięć kończyło się czterema remisami i jedną porażką.

W takiej sytuacji klubowy zarząd w sobotę podjął decyzję o zwolnieniu Janusza Niedźwiedzia, który pracował tam od 29 grudnia zeszłego roku. "Kontrakt trenera Janusza Niedźwiedzia z Ruchem został dziś rozwiązany za porozumieniem stronW poniedziałkowym meczu w Płocku zespół Niebieskich poprowadzi dotychczasowy asystent Karol Szweda. Nowy szkoleniowiec zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu" - napisano w mediach społecznościowych chorzowskiej ekipy. Pod wodzą Niedźwiedzia zespół zagrał 21 spotkań ze średnią punktów na poziomie zaledwie 1,24.

Jego następcą według wymienionego źródła ma być wspomniany 34-letni Szulczek. "Potwierdzenie tej informacji wydaje się jedynie kwestią czasu." - czytamy.

Co ciekawe, niedawno młody szkoleniowiec był łączony również z ŁKS-em Łódź, czyli trzecim spadkowiczem, którego gra w I lidze jak na razie także pozostawia wiele do życzenia (14. miejsce po 5 rozegranych starciach). Za to głównym celem klubu z Chorzowa jest powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy, w czym pomóc ma utalentowany Dawid Szulczek. W najbliższym meczu Ruch w siódmej kolejce zagra na wyjeździe z Wisłą Płock.