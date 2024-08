Piszczek się wygadał. To dlatego odmówił Probierzowi. "Nie mogłem"

Łukasz Piszczek w sezonie 2024/2025 rozpoczął już pracę jako asystent Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. W pierwszym oficjalnym sezonie BVB wygrała z Phonix Lubeck w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec 4:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Łukasz Piszczek mógł pracować przy reprezentacji Polski. Powiedział, czemu do tego nie doszło

Nie jest tajemnicą, że Łukasz Piszczek nie musiał wcale pracować w swoim byłym klubie, a mógł za to być asystentem selekcjonera reprezentacji Polski. Okazało się, że w sumie były dwie takie okazje, o czym 39-latek opowiedział w rozmowie z TVP Sport.

- Po zwolnieniu Fernando Santosa było dwóch kandydatów do objęcia reprezentacji: Michał Probierz i Marek Papszun. Ten drugi, kompletując sztab, zaproponował mi rolę asystenta. Zgodziłem się. Tego samego dnia zadzwonił do mnie Michał Probierz i zapytał, czy dołączę do jego sztabu. Nie mogłem się zgodzić, skoro wcześniej potwierdziłem Markowi Papszunowi. Gdybym zagrał na dwa fronty, byłoby to niezgodne z moimi zasadami - przyznał Piszczek. Następnie opowiedział o tym, że blisko stanowiska asystenta był na początku 2023 roku.

- Podobna sytuacja miała miejsce na początku 2023 roku z trenerem Adamem Nawałką. Wówczas PZPN szukał następcy Paulo Sousy na baraże o udział w MŚ w Katarze i były selekcjoner był poważnym kandydatem. Gdyby został wybrany, byłbym jego asystentem. Jednak Związek wybrał innego trenera - powiedział. Podkreślił, że nie było tak, że odmawiał selekcjonerom. - Różne powody wpływały na to, dlaczego – jako początkujący trener – nie znalazłem się przy kadrze. Za czasów Fernando Santosa po prostu nie widziałem się w tej roli – to był moment, w którym uznałem, że nie będę osobą, która będzie aktywnie uczestniczyła w tym procesie. Dlatego się nie zdecydowałem - dodał.

W rozmowie Łukasz Piszczek zdradził także, co należy do jego obowiązków w Borussii Dortmund. - Przygotowanie wspólnie z całym sztabem cyklu treningowego, według którego pracujemy w danym tygodniu. Omówienie i przygotowanie – najpierw w większym gronie – ćwiczeń pod to, co robimy w tygodniu. Potem przechodzimy do niuansów pracy z dnia na dzień: co chcemy osiągnąć poprzez dany trening, jak ma wyglądać i które ćwiczenia wykorzystamy. Dalej przygotowujemy środki treningowe, my-asystenci, a jest nas trzech, mamy zadania na murawie - tłumaczył. Zadaniem Piszczka na murawie jest m.in. praca z obrońcami czy prowadzenie danego ćwiczenia.

Łukasz Piszczek czeka, co przyniesie przyszłość. "Mam nadzieję"

Piszczek zaznaczył, że chce zbierać doświadczenie, żeby za pięć lat zostać pierwszym trenerem zespołu z "ciekawym projektem". Przyznał, że wtedy mógłby przyjąć pracę selekcjonera reprezentacji Polski. - Pewnie fajnie byłoby poprowadzić kiedyś reprezentację Polski, ale jak to się nie wydarzy, to nie będę czuł się niespełniony jako trener. Przede mną, mam nadzieję, wiele wspaniałych projektów, a zaczynam od naprawdę ciekawego - podsumował.