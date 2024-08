Brzęczek nie pozostawił wątpliwości. Oto co powiedział o decyzjach Probierza

Euro 2024 jest już wspomnieniem, a przed piłkarską reprezentacją Polski kolejne wyzwania. Takie jak choćby utrzymanie się w dywizji A Ligi Narodów. O tym, jak ważne może to się okazać, przekonaliśmy się podczas eliminacji do wspomnianych mistrzostw Europy, gdzie w dużej mierze dzięki LN mogliśmy zagrać w barażach i zawalczyć o wyjazd do Niemiec.

Dlatego właśnie na traktowanie czegokolwiek ulgowo nie ma tu miejsca, szczególnie że jest nad czym pracować. Czekają nas jednak trudne egzaminy, bo Polacy trafili do grupy ze Szkocją, Chorwacją oraz Portugalią. Każda z tych drużyn mniej lub bardziej zawiodła na Euro 2024. Dwie pierwsze podobnie jak Polska odpadły już w fazie grupowej. Portugalczycy natomiast jechali do Niemiec po medal, a pożegnali się już na etapie ćwierćfinału.

Nie zmienia to faktu, że Polska nie będzie faworytem w żadnej z tych rywalizacji. Co najwyżej delikatnym u siebie przeciwko Szkotom. Na temat tego, co czeka zespół Michała Probierza, wypowiedział się w Kanale Sportowym były selekcjoner Jerzy Brzęczek. Trener podkreślał znaczenie Ligi Narodów w kontekście eliminacji do Euro i rozstawienia w koszykach przed losowaniem eliminacji do mundialu. Jednak przede wszystkim skomentował stan defensywy naszej kadry, tak niepewnej od wielu lat.

- Ja będąc selekcjonerem, grałbym czwórką obrońców. Zawsze tak robiłem. Mam inne zdanie niż Michał Probierz, że nie mamy skrzydłowych. Nicola Zalewski może być tym skrzydłowym. Spójrzmy, ile wykonuje dryblingów i dośrodkowań. Osobiście liczę też na powrót do formy i gry w kadrze Jakuba Kamińskiego. Liczę na to, że przemyślał i zobaczył, co poszło nie tak w zeszłym sezonie. Ma bardzo duży potencjał i może dać tej reprezentacji bardzo wiele - ocenił Jerzy Brzęczek.

Były selekcjoner powiedział także, co zrobiłby z Jakubem Kiwiorem oraz Wojciechem Szczęsnym. Pierwszy z nich ma duże problemy z grą w Arsenalu, a drugi pozostaje jak dotąd bez klubu. - To jest kwestia przemyśleń trenera Probierza. Bramka jest pozycją, z którą od lat nie mamy kłopotu. Łukasz Skorupski podczas Euro był genialny w starciu z Francją i nie przypominam sobie, by kiedykolwiek wszedł do gry w kadrze i zawiódł. Zasłużył, by dziś być numerem jeden - powiedział Brzęczek.

- Jakuba Kiwiora nigdy nie poznałem osobiście, ale nie jestem przekonany, czy to już dziś jest lider naszej kadry. Dla mnie jeszcze jest trochę zbyt delikatny jak na obrońcę. Napastnik musi czuć respekt w stosunku do niego. Natomiast moim zdaniem dla Probierza ważny może być też Kamil Piątkowski, który gra ostatnio bardzo dobrze w Salzburgu po wielu latach perturbacji oraz wypożyczeń - podkreślił były selekcjoner.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej walkę w Lidze Narodów rozpocznie od dwóch starć wyjazdowych. Najpierw w czwartek 5 września o 20:45 zagramy ze Szkocją, a potem w niedzielę 8 września też o 20:45 z Chorwacją.