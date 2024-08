Tak PZPN uczci pamięć Franciszka Smudy. Jest oficjalny komunikat

Franciszek Smuda bez wątpienia przeszedł do historii jako jedna z najbarwniejszych postaci polskiej piłki i to przez długie lata. Fani pamiętający lata 90' z pewnością dobrze kojarzą prowadzony przez niego Widzew Łódź, który dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski (1995/96 i 1996/97), a także awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów (trzecie miejsce w grupie z Atletico Madryt, Borussią Dortmund i Steauą Bukareszt).

Franciszek Smuda od dawna grał najważniejszy mecz

Nieco młodsi kibice natomiast kojarzyć go mogą zwłaszcza z trwającą od października 2009 roku do końca czerwca 2012 roku kadencją w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Zakończoną co prawda kompletną klapą na Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, ale bezsprzecznie pamiętną. Smuda w 2022 roku rozstał się z Wieczytą Kraków po zaledwie siedmiu meczach i od tamtej pory pozostawał bez pracy. Grał jednak o wiele ważniejszy mecz. Mecz o życie.

Trener zmagał się od dłuższego czasu z nowotworem krwi i już jakiś czas temu krążyły doniesienia, że z jego zdrowiem jest coraz gorzej. Niestety w niedzielę 18 sierpnia zmarł, a kondolencje i wspomnienia posypały się z wielu stron. Byłego selekcjonera żegnali m.in. Robert Lewandowski, były prezes PZPN Zbigniew Boniek czy Ekstraklasa, której władze zadecydowały o minucie ciszy poprzedzającej niedzielne oraz poniedziałkowe mecze piątej kolejki.

Ekstraklasa dała przykład. Niższe ligi idą w jej ślady

Teraz na taki sam ruch jak ten Ekstraklasy zdecydowały się niższe ligi. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że minuta ciszy poprzedzi także mecze 1. Ligi oraz 3. Ligi w dniach 19-22 sierpnia. W obu ligach planowane są bowiem kolejki w środku tygodnia (komunikat PZPN mówi też o 2. Lidze, choć ta nie gra we wspomnianych dniach). Zaś dziś (poniedziałek 19 sierpnia) piątą kolejkę 1. Ligi kończy starcie Wisły Kraków z Arką Gdynia.