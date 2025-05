Dziesiąty gem drugiego seta, Iga Świątek broni pierwszą piłkę meczową. Wielu kibicom broniącej tytułu w Rzymie tenisistki spadł wtedy kamień z serca. Wojciech Fibak poszedł wtedy jeszcze dalej. - Powiedziałem wtedy, że wygra cały turniej - przyznaje. Ale Polka nie przeszła nawet do kolejnej rundy. A przed nią obrona tytułu w wielkoszlemowym Roland Garros.

"Gdzie, jak nie w Rzymie czy Paryżu?" - tak myślało wielu kibiców Świątek. Bo to właśnie w stolicy Italii i na kortach im. Rolanda Garrosa rywalizuje się na klasycznej mączce, na której Polka czuje się najlepiej. I na której osiągała dotychczas niesamowite wyniki, przegrywając bardzo rzadko. Ale teraz we Włoszech, gdzie w przeszłości triumfowała trzykrotnie, odpadła już w drugiej rundzie.

- Jestem trochę podłamany, prawdę mówiąc. Te poprzednie porażki na mączce trochę tłumaczyłem halowymi warunkami w Stuttgarcie i półhalowymi w Madrycie, gdzie swoje robi wysokość n.p.m. W przeszłości Iga wygrywała te turnieje, ale nie dominowała tam tak, jak w Rzymie. Teraz nie mogła się tam odnaleźć. Szczególnie pod kątem forhendu i tego timingu forhendowego. I tak sobie tłumaczyłem "Ok, ale dotrze do Rzymu i na tej klasycznej mączce już swoje wygrała i tutaj się uda. Forhend wróci" - podkreśla Fibak.

Nie kryje on, że w jego oczach druga rakieta świata - mimo bardzo nierównej gry w tym sezonie - była faworytką zmagań w Rzymie. - Nawet mówiłem kolegom "Postawcie na Igę". Bo wszyscy mówią o kryzysie. Myślałem: "Kryzys, kryzys. Żaden kryzys, ona wygra ten turniej - wspomina ekspert.

Jego zdaniem Collins to obok Jeleny Ostapenko jedyna zawodniczka w tourze, która tak dobrze potrafi zmieniać rytm gry i atakować serwis Polki. Tyle że z określaną mianem jej koszmaru Łotyszką przegrała wszystkie sześć pojedynków, a z Amerykanką miała dotychczas bilans 7-1.

- I to teraz przegrała jeszcze na ziemi... Wydawało się, że Collins w końcu się pogubi. Że nie będzie w stanie tak ciągle atakować tym returnem. A jednak się myliłem. Rozegrała znakomite spotkanie do samego końca, wytrzymała tę presję ostatnich punktów. A Iga - jak w Madrycie - zadziwiała mnie tym spieszeniem się. Tym, że chciała od razu z pierwszej piłki kończyć akcję. Choć to był mecz na wolnej ziemnej nawierzchni, to oglądaliśmy może z pięć dłuższych wymian i wszystkie punkty były albo wygrane od razu przez Collins, albo przez brak timingu popsute przez Igę - analizuje Fibak.

Nie kryje on również zaskoczenia radami, które słyszał podczas meczu z ust członków sztabu szkoleniowego Polki. - Aby kontynuowała taką taktykę, strategię na jedno uderzenie. Bez dłuższych wymian, nie graj z rezerwą, nie graj konserwatywnie. Wydawałoby się, że na korcie wolnym im dłuższe wymiany, im więcej Collins będzie biegać, tym większe szanse na wygranie akcji, bo ona - tak jak większość Amerykanek - nie potrafi się ślizgać na mączce. Nie kryje kortu nawet w jednej trzeciej tak, jak Iga - ocenia.

I dodaje z przekonaniem, że gdyby tych dłuższych wymian było 20-30, to Świątek - po wygraniu drugiego seta, w którym była blisko - wygrałaby trzeciego 6:0 lub 6:1.

- Wyobrażam sobie, że wszyscy ci, którzy mniej czują tenis, mniej się znają, a dotąd wylewali krytykę na Igę ze wszystkich możliwych stron, teraz tym bardziej się rozpędzą i współczuję Idze - zaznacza.

Fibak zwraca też uwagę, że wspomniany już pośpiech w przypadku szybkich jak na ziemię warunków w Madrycie, był samobójczą taktyką. - Ale w Rzymie też jest to dla mnie niezrozumiałe - podkreśla.

Utytułowany tenisista przypomina, że od połowy drugiego seta gra Polki poprawiła się i wydawało się, że może przejąć inicjatywę.

- Collins opierała się na tych returnach "bum-bum". Wygrana Igi w drugim secie wisiała w powietrzu. Po obronie piłki meczowej i wyrównaniu na 5:5 powiedziałem nawet, że Iga będzie mocniejsza w końcówce i wygra cały turniej - przyznaje mój rozmówca.

Poprzedni występ - w Madrycie - Świątek zakończyła na półfinale, w którym została rozbita przez Coco Gauff 1:6, 1:6. Wspominała potem o kilkudniowej przerwie od tenisa, ale następnie zmieniła plany i od razy przeniosła się trenować w Rzymie.

- Zaimponowała mi tym. Ja na pewno bym nie robił przerwy. Bo Iga dodaje tym kolejnym tenisistkom więcej wiary w to, że można ją pokonać. Mogą wtedy pomyśleć: "Skoro przegrywa i robi przerwę, to teraz nawet ja mogę z nią wygrać" - argumentuje Fibak.

Za dwa tygodnie rozpocznie się wielkoszlemowy Roland Garros, w którym Świątek nie tylko broni tytułu, ale i w którym triumfowała cztery razy w pięciu ostatnich edycjach. Czy liczenie, że przełamie się w tym turnieju - po tym, co wydarzyło się w Rzymie - to liczenie na cud?

- Ja wierzę, że będzie miała korzystniejszą drabinkę. Że nie trafi na Ostapenko czy Collins, tylko na rywalki, które dadzą jej więcej rytmu i dzięki kilku zwycięstwom się odrodzi. I może w drugim tygodniu w Paryżu wróci nam już wielka Iga - zapewnia Fibak.