Kaczmarek wyjawiła, jak naprawdę wygląda jej służba w Wojsku Polskim

Natalia Kaczmarek w Paryżu broniła honoru całej polskiej lekkoatletyki. Jako jedyna Polka przywiozła w tej dyscyplinie olimpijski medal. Zdobyła brąz w biegu na 400 m, ustępując jedynie złotej Marileidy Paulino i srebrnej Salwie Eid Naser. Nie każdy wie, że nasza medalistka łączy karierę sportsmenki ze służbą wojskową. W programie "Pobudka!" na Kanale Zero, pytana była, jak jej się to udaje.

Co robią sportowcy w wojsku? Kaczmarek zabrała głos. "Naszym zadaniem jest..."

Biegaczka nie ukrywała, że w podobnej sytuacji są także inni polscy lekkoatleci, a ich obowiązki w wojsku są nieco inne niż w przypadku aktywnych żołnierzy, jeżdżących na misje czy na ćwiczenia. - Wiadomo, że mamy trochę inną funkcję. Pełnimy w dużej mierze funkcje reprezentatywne. Ale jestem z tego powodu bardzo dumna, bo uważam, że to łączy się ze sobą. Naprawdę sport i wojsko mają dużo ze sobą wspólnych rzeczy - dyscyplina itp. Uważam, że to jest super połączone. My jesteśmy w tzw. armii mistrzów, czyli Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym i tam są sami sportowcy. Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego kraju na arenach międzynarodowych i zachęcanie innych do służby wojskowej - zdradziła.

Choć zadania te nie są aż tak wymagające, sportowcy otrzymują z wojska wynagrodzenie, dzięki któremu mogą przygotowywać się do startów. Kaczmarek opowiedziała więc też, jak obecnie wygląda u niej sytuacja finansowa. - Ja nie narzekam. Są na pewno sporty bardziej opłacalne, ale uważam, że lekkoatletyka w Polsce nie stoi źle. Na pewno są też sporty mniej opłacalne i mniej popularne. Myślę, że idąc do pracy, nie zarobiłabym tyle, ile zarabiam na bieganiu - wyjaśniła.

Kaczmarek sporo zarobiła także na samych igrzyskach. Za brązowy medal otrzymała 150 tys. złotych, diament oraz voucher na wakacje. Dodatkowo zainkasuje 55 tys. premii od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z kolei po skończeniu 40. roku życia przysługiwać jej będzie tzw. emerytura olimpijska.