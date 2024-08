Były kapitan Legii mówi wprost o rywalach Polaków. "To wstyd"

Reprezentacja Chorwacji rozczarowała podczas Euro 2024. Wicemistrzowie świata z 2018 i brązowi medaliści mundialu z 2022 roku zakończyli udział w turnieju na etapie fazy grupowej. Jedynie zremisowali z Albanią (2:2) i mającymi spore problemy Włochami (1:1), a na dodatek dostali lekcję futbolu od późniejszych triumfatorów Euro Hiszpanów (0:3). Liga Narodów będzie dla Chorwatów czasem na odbudowę.

Vrdoljak ocenił powołania. Powiedział to o Modriciu

Selekcjoner Zlatko Dalić ogłosił już nazwiska zawodników, którzy pojadą na wrześniowe zgrupowanie. Wówczas "Vatreni" rozegrają dwa spotkania. Najpierw 5 września w Lizbonie zmierzą się z Portugalią, a trzy dni później w Osijeku podejmie Polskę.

Pomimo blisko 39 lat na karku w tych starciach może wystąpić Luka Modrić. W przeciwieństwie do innych weteranów - Marcelo Brozovicia i Domagoja Vidy - nie zrezygnował z reprezentowania kraju. O jego obecności w kadrze opowiedział Ivica Vrdoljak, były kapitan Legii Warszawa.

- Ma u nas taki status, że czasem aż nie wypada pytać, kiedy skończy. Wtedy, kiedy uzna za stosowne - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Zauważył także, że w kadrze - poza przechodzącymi na reprezentacyjną emeryturę Brozoviciem i Vidą - nie ma kontuzjowanego Josipa Juranovicia (byłego piłkarza Legii), a także Marko Pjacy i Marco Pasalicia. O nieobecności tego duetu zdecydował Dalić.

- Nowe twarze to Igor Matanović z Eintrachtu Frankfurt oraz Petar Sucić z Dinama Zagrzeb. Tego pierwszego nie za bardzo znam, ma 21 lat i dostał powołanie na zachętę. Nasz selekcjoner zawsze lubi wziąć jednego, dwóch młodych wyróżniających się graczy, by pokazać, że droga do kadry dla nikogo nie jest zamknięta - dodał, nawiązując do potencjalnych debiutantów.

Vrdoljak, w rozmowie z TVP Sport, odniósł się także do kwestii miejsca, na którym Chorwaci podejmą biało-czerwonych. Zwrócił uwagę, że w jego ojczyźnie brakuje nowoczesnego stadionu. - To wstyd na całą Chorwację, że na bazie wcześniejszych sukcesów, nie zbudowano choćby jednego obiektu z prawdziwego zdarzenia - przyznał.

Ivica Vrdoljak w latach 2010-2015 z bardzo dobrym skutkiem bronił barw Legii. W stołecznym klubie rozegrał aż 191 meczów, zdobył w nich 27 goli i zanotował 17 asyst. Zdobył aż sześć trofeów - dwa mistrzostwa i cztery krajowe puchary. Wiele spotkań rozegrał w roli kapitana. Tylko czterech obcokrajowców częściej zakładało koszulkę Legii. To Miroslav Radović (371), Inaki Astiz (260), Aleksandar Vuković (202) i Dusan Kuciak (193).