Wieści o aferze z Polakami dotarły do Rosji. Spirydonow nie mógł się powstrzymać

We wtorek 6 sierpnia Tomasz Musiał i Bartosz Frankowski mieli pracować przy meczu eliminacji Ligi Mistrzów między Dynamem Kijów a Rangers FC. Mieli, bo skończyło się na ich odsunięciu od zawodów. Powód? Alkoholowy wybryk w nocy poprzedzającej spotkanie. Arbitrzy pod wpływem alkoholu... ukradli znak drogowy i interweniować musiała policja. PZPN podjął już decyzję ws. sędziów. Otrzymali oni zakaz prowadzenia meczów przez najbliższe trzy miesiące. Ponadto czekają jeszcze na karę od Kolegium Sędziów.

Aleksiej Spirydonow odniósł się do... afery z polskimi sędziami. "Zdarza się"

O wybryku polskich sędziów zrobiło się głośno na całym świecie. Także w Rosji. Nieoczekiwanie do sprawy odniósł się.... Aleksiej Spirydonow, a więc były reprezentant Rosji w siatkówce, znany z różnego rodzaju skandali i niechęci do Polski.

- Jeśli chcą pić, to niech piją, najważniejsze, żeby dobrze sędziowali. Zdarza się, że pijak o czystym sercu ocenia lepiej niż trzeźwy z kudłatą ręką. Jestem za sprawiedliwością i pozwolę UEFA określić karę - skomentował w rozmowie z rosyjskim Match TV. - W siatkówce często zdarzały się takie rzeczy. Traktowaliśmy to jednak spokojnie - dodał 36-latek. To dość nieoczekiwane słowa byłego reprezentanta Rosji.

Spirydonow znany jest w naszym kraju ze skandali i nienawiści do Polaków. - To są brudne istoty. Nie uważam ich za ludzi - stwierdził wprost w jednym z wywiadów przed laty. Kiedyś publicznie źle wypowiadał się na temat naszego kraju. Ponadto w 2022 roku po wybuchu wojny zaprezentował w mediach społecznościowych jak... wyrzuca do śmieci koszulkę reprezentacji Polski.