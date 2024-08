Słowa Grbicia nie napawają optymizmem. "Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy"

- Jutro rano będziemy więcej wiedzieć odnośnie sytuacji Marcina Janusza. Na dziś zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by mógł być z nami na boisku - zaznacza Nikola Grbić, odnosząc się do sytuacji rozgrywającego, którego zabrakło na piątkowym treningu. Przed sobotnim finałem igrzysk trwa walka z czasem, by doprowadzić do sprawności mającego kłopoty z plecami siatkarza. Szkoleniowiec Polaków komentuje też sytuację Pawła Zatorskiego, który ostatnio też miał problemy zdrowotne.

