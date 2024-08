Polska czy Francja? Trener reprezentacji Rosji odpowiedział

Reprezentacja Polski zdjęła z siebie "klątwę ćwierćfinałów" i po raz pierwszy od 48 lat zagra o olimpijskie złoto podczas igrzysk w Paryżu. Po wyrównanym półfinałowym boju zespół Nikoli Grbicia pokonał 3:2 Stany Zjednoczone (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13) i zagra o tytuł z Francuzami. "Wielcy ludzie Nikoli Grbicia pokonali USA po takim horrorze, jakiego nie wymyśliliby wszyscy mistrzowie Hollywood razem wzięci. Może to nie jest najlepsza drużyna w historii polskiego sportu, ale pokażcie mi lepszą" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Obok Tomasza Fornala czy Norberta Hubera najbardziej wyróżniał się Wilfredo Leon, który zdobył 26 punktów. "Bohater, bombardier, bestia. To nie był równy mecz Leona, ale w kluczowych momentach to się nie liczyło. To w nich pokazał swoją największą wartość. Na początku meczu był jak maszyna. Kto zrobi różnicę? Leon. Kto pociągnie polski atak? Leon. Na problemy? Leon. Pieczątką na tym występie był ostatni atak w meczu" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl, przyznając Leonowi notę 5+ w skali 1-6.

Sobotnie spotkanie z Francuzami wcale nie będzie tak proste dla Biało-Czerwonych. "To był pokaz siły Francuzów. To pierwsze ostrzeżenie dla drużyny Nikoli Grbicia przed sobotnim meczem o złoto. Będzie w nim miała przeciwko sobie cały Paryż. Na te co najmniej kilkadziesiąt minut Polacy staną się tu wrogami publicznymi numer jeden. Skoro w trzecim secie półfinału na całe gardła śpiewali już "Marsyliankę", to lepiej nie myśleć, co będzie w sobotę, kiedy zagrają z Polakami" - dodawał Balcerski.

Były trener Rosji mówi o finale igrzysk. "Zawsze faworyzuję Rosję"

Jak się okazuje, zmagania siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu śledzą także w Rosji. O meczu Polska - Francja na łamach sport-express.ru wypowiedział się Władimir Alekno, były trener reprezentacji Rosji. - Turniej olimpijski jest na bardzo wysokim poziomie, a finał na pewno będzie nie mniej imponujący. Czy kogoś faworyzuję? Zawsze faworyzuję reprezentację Rosji. W tym sensie nie interesuje mnie ani Polska, ani Francja - powiedział.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie Rosja jest zawieszona w rywalizacji międzynarodowej, a w 2022 r. straciła prawa do organizacji mistrzostw świata na rzecz Polski i Słowenii. Warto dodać, że Rosja zdobyła 11 medali w męskiej siatkówce na igrzyskach olimpijskich, z czego sześć jeszcze jako Związek Radziecki. Rosja zdobyła cztery olimpijskie złota, z czego po raz ostatni w 2012 r. w Londynie, kiedy to pokonała w finale 3:2 Brazylię.

Finał igrzysk olimpijskich w Paryżu między Polską a Francją odbędzie się w sobotę o godz. 13:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.