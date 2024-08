Nie można było oderwać oczu. Co za walka w meczu o brąz turnieju siatkarzy!

Turniej siatkarzy wkroczył w decydującą fazę. W piątek o godz. 16 rozpoczął się mecz o brązowy medal między Stanami Zjednoczonymi a Włochami. Z kolei w sobotę o 13 Biało-Czerwoni w wielkim finale zmierzą się z obrońcami tytułu Francuzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ruciak szczerze o Kurku: Drużyna go obserwuje

USA z brązowym medalem igrzysk! Pokonali mistrzów świata

Jeszcze dwa dni temu Amerykanie byli o krok od awansu do finału igrzysk. Przy stanie 2:1 w czwartym secie półfinału z Polakami wysoko prowadzili, jednak Biało-Czerwoni odwrócili losy meczu, doprowadzili do tie-breaka i go wygrali Siatkarzom z USA pozostała walka o brąz z Włochami, czyli mistrzami świata z 2022 roku.

Od początku starcia o trzecie miejsce obie drużyny grały na wysokim poziomie. W zasadzie cały pierwszy set toczył się punkt za punkt. Zarówno Amerykanie, jak i Włosi wyglądali na dobrze przygotowanych. W końcówce to jednak Amerykanie przeważali i wygrali pierwszą partię do 23.

W drugim secie siatkarze ze Stanów Zjednoczonych wyglądali nieco lepiej od Włochów, choć ci w końcówce pokazali waleczność. Mieli nawet piłkę setową! Amerykanie odwrócili jednak losy seta i wygrali na przewagi 30:28. Końcówka tej partii była jednym z najciekawszych momentów meczu

Początek trzeciego seta był popisem Amerykanów. Po kilkunastu minutach prowadzili już sześcioma punktami, Włosi wyglądali na podłamanych. Zdołali doprowadzić do remisu po 15 i znów wszystko zaczęło się od nowa. Mimo wielu nerwów i emocji w końcówce to siatkarze ze Stanów ostatecznie wygrali trzecią partię, cały mecz i w sobotę na ich szyi zawisną brązowe medale. Absolutną gwiazdą końcówki był Matt Anderson.

Dla Amerykanów to pierwszy olimpijski medal od 2016 roku. To piękne ukoronowanie kariery dla wielu gwiazd zespołu, które mają zakończyć kariery.

Turniej olimpijski siatkarzy, mecz o trzecie miejsce: USA - Włochy 3:0 (25:23, 30:28, 26:24)