Spiridonow znowu szokuje. Rosjanin zbezcześcił koszulkę reprezentacji Polski

Aleksiej Spiridonow znany jest ze skrajnie negatywnego stosunku do Polaków. Rosyjski przyjmujący okazuje go poprzez krytykowanie polskich sportowców i wymianę zdań z polskimi kibicami. - To są brudne istoty. Nie uważam ich za ludzi - stwierdził wprost w jednym z wywiadów. Teraz ponownie dał pokaz swojej niechęci do naszego narodu.

Kolejny prowokacyjny gest Aleksieja Spiridonowa. Wyrzucił koszulkę reprezentacji Polski do kosza

Rosjanin już niejednokrotnie wykonywał obraźliwe gesty w kierunku Polaków. Tak było między innymi po przyznaniu przez Międzynarodową Federację Siatkówki Polsce i Słowenii organizacji tegorocznych mistrzostw świata, które pierwotnie miały odbyć się w Rosji. - Federacja nie szukała czegoś nowego, ale podążała utartym szlakiem. Swoim jęczeniem po rozpoczęciu operacji specjalnej Polacy wybłagali te mistrzostwa - skomentował siatkarz.

Teraz ponownie postanowił uderzyć w polskich siatkarzy, ale również kibiców reprezentacji. Na swoim profilu na Instagramie Spiridonow udostępnił nagranie, które mocno szokuje. Na początku zawodnik pokazał koszulkę reprezentacji Polski, którą później zgniótł i wyrzucił do kosza. Jakby tego było mało, na koniec upchnął ją jeszcze głębiej.

Spiridonow wrzuca koszulkę reprezentacji Polski do kosza https://www.instagram.com/spirik15/ (screen)

W jednym z wywiadów Rosjanin wyjaśnił skąd jego wrogi stosunek do Polski. - Wszystko zaczęło się na mundialu w 2014 roku, kiedy polscy kibice wygwizdali Rosję. Naszemu zespołowi towarzyszyła grupa żołnierzy. Nie można było opuścić hotelu, bo zawsze ktoś był obok ciebie. Polacy gwizdali także na nasz hymn. Dlaczego nie mogę sobie pozwolić na szturchanie? Po porażce z Polską otrzymałem wiele negatywnych wiadomości od Polaków. Ja się nie kłócę z nimi, po prostu ich drażnię - powiedział początkiem maja w rozmowie z portalem sport-express.ru.