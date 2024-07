Mamy mistrza! Najlepszy na świecie. Polacy z medalami mistrzostw Europy

Piątek był pierwszym dniem mistrzostw Europy do lat 18, w którym rozdano medale dla najlepszych juniorów Starego Kontynentu. To był udany dzień dla polskich lekkoatletów.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Małachowski jest cholerykiem. "Walczę z tym" [Wywiad z 2019 roku]

Dwa medale Polaków na ME U18

Wieczór w Bańskiej Bystrzycy zaczął się fenomenalnie dla Polski, bo od złota Jakuba Rodziaka w rzucie dyskiem. Pierwsza kolejka była dla wszystkich na zapoznanie się z kołem i warunkami na stadionie. Rodziak zajmował po otwierającej próbie drugie miejsce. Było jasne, że będzie atakował pozycję lidera, którą zajmował Ukrainiec Danyło Batarczuk.

17-latek zbudował dużą przewagę już w drugim rzucie. Sędziowie zmierzyli Polakowi 61.89. To była odległość nieosiągalna dla pozostałych rywali.

W trzeciej próbie Rodziak praktycznie zapewnił sobie zwycięstwo. To była kapitalna próba na odległość 64.21, był już poza zasięgiem wszystkich. Ten wynik to najlepszy rezultat osiągnięty w tym roku na świecie.

W czwartej próbie rzucił jeszcze 62.08, to był drugi najlepszy rzut w całym finale. Ostatnie dwa rzuty były spalone.

Rodziak dał popis w kole. Drugi był Ukrainiec Jarosław Listopad, który nie dorzucił nawet do 61. metra. Podium uzupełnił Irlandczyk Cian Crampton.

Niedługo potem Zofia Rojek dorzuciła drugi medal do polskiego dorobku. Została wicemistrzynią Europy U18 w biegu na 100 metrów przez płotki. Cały bieg miał dramatyczny przebieg.

Wydawało się, że Polka została nieco z tyłu na starcie, musiała gonić. Dobrze wyglądały rywalki po jej prawej stronie - Daryl Ndasi, Auxane Kingue, Iva Deliverska i Hana Sekne. Na siódmym płotku potknęła się Ndasi. Nie wpadła na żadną z konkurentek, ale z pewnością upadek Niemki wybił je z rytmu.

To wykorzystała Rojek, która zdołała przyspieszyć i dobiec do mety jako druga z czasem 13.33. Triumfatorką została Laura Frlickova. Słowaczka dominowała na bieżni już od eliminacji. Wtedy ustanowiła rekord Europy do lat 18 (12.86). W finale pobiegła o 0.11 sek. wolniej. Podium uzupełniła Francuzka Kingue (13.37, rekord życiowy).

W klasyfikacji medalowej ME U18 Polska zajmuje piąte miejsce. Na prowadzeniu są ex aequo Niemcy i Włochy z czterema medalami (po dwa złote i dwa brązowe). Biało-czerwonych wyprzedzają jeszcze Francuzi (cztery medale - jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy) oraz Grecy (trzy medale - po jednym złotym, srebrnym i brązowym).

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy do lat 18 w Bańskiej Bystrzycy potrwają do niedzieli.